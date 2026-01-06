HABER

Bakan Tunç'tan o avukatın paylaşımına tepki: "Soruşturma başlatıldı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Barosu'na bağlı bir avukatın sosyal medya paylaşımlarına paylaşımına yönelik açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen ve İzmir Barosu’na kayıtlı olduğu tespit edilen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Sosyal medyada gündeme gelen İzmir Barosu'na bağlı bir avukatın paylaşımına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan tepki geldi. Bakan Tunç, avukatlık mesleğine uygun olmayan davranış içeren paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAKAN TUNÇ DUYURDU: "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, işu ifadeleri kullandı;

"Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi, avukatlığın kamu hizmeti olduğunu; avukatın ise yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini açıkça vurgular.

Yargının kurucu unsuru olmanın yüklediği sorumluluk; avukatların yalnızca temsil ettikleri hakkı savunmayı değil, adalete duyulan güveni de güçlendirmeyi gerektirir.

Hukukun ciddiyetini zedeleyen, kanun hükümlerini keyfî biçimde yorumlayarak yanlış yönlendirmeye kapı aralayan her tutum; toplumun adalete olan inancına zarar verir.

"ÖZEL HAYATINDA DA HASSASİYET GÖZETMESİNİ GEREKLİ KILAR"

Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesi, avukatlık görevinin özen, doğruluk ve onur içinde yürütülmesini; avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranmayı ve meslek kurallarına bağlılığı esas alır. Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları da aynı doğrultuda; avukatın, mesleğin itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmasını, bu hassasiyeti yalnızca mesleki faaliyetinde değil özel hayatında da gözetmesini gerekli kılar.

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen ve İzmir Barosu’na kayıtlı olduğu tespit edilen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

Avukatlık Kanunu’nun disiplin hükümleri uyarınca ilgili baro tarafından da meslek kurallarına aykırılık teşkil edip etmediği yönünden inceleme ve gerekli değerlendirmeleri yapılmak üzere disiplin süreci başlatılmıştır."

06 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Ünlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile var

Kar yeniden kapıya dayandı: Hava 10 derece birden soğuyor!

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

