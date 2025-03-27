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  4. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında paylaştığı yazı gündem olmuştu! Açılan soruşturma kapsamında ifadesi ortaya çıktı...

Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında paylaştığı yazı gündem olmuştu! Açılan soruşturma kapsamında ifadesi ortaya çıktı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.03.2025 16:32
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yanıltıcı paylaşımda bulunan gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlattı. Ataklı, savcılık ifadesinde, Bahçeli’nin sağlık durumu hakkındaki kamuoyunun haklı merakını dile getirerek bilgi edinme hakkını savunduğunu belirtti. Ataklı, adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında paylaştığı yazı gündem olmuştu! Açılan soruşturma kapsamında ifadesi ortaya çıktı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde paylaşım yapan Can Ataklı hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Ataklı konuyla ilgili savcılıkta ifade verdi. İfadesinde, "Yayınlarımda Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi ileterek, kamuoyunun haklı merakı çerçevesinde bilgi edinme hakkını savundum" dediği öğrenilen Ataklı adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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İFADE ŞU ŞEKİLDE:

Gazeteci Can Ataklı savcılıkta verdiği ifadede"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, 5 Şubat 2025 tarihinden bu yana rahatsızlığı sebebiyle kamuoyunun karşısına çıkmamıştır. Bu süreçte sosyal medyada ve çeşitli mecralarda binlerce kişi Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunu merak etmiş ve bu konuda bilgi arayışına girmiştir. MHP yetkilileri, Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğuna dair zaman zaman açıklamalarda bulunmuş; ancak bu açıklamalar, herhangi bir fotoğraf veya videoyla desteklenmemiştir. Sadece yazılı metinler ve görüşme notları paylaşılmıştır. Ben de bu durumu gazeteci kimliğimle kamuoyuna aktardım. Kendi Youtube kanalımda dört kez bu konuyu gündeme getirdim ve "Sayın Bahçeli neden hiç fotoğraf paylaşmıyor? Neden bir video göndermiyor?" şeklinde sorular yönelttim. Bu yayınlarımda Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi ileterek, kamuoyunun haklı merakı çerçevesinde bilgi edinme hakkını savundum" dedi.

(DHA)

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Can Ataklı bahçeli gazeteci
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