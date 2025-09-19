HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bahçeli paylaşımından sonra tutuklanan emekli Albay Özeller kendini böyle savundu: "Her Türk evladı gibi benim de canımı yaktı"

Emekli Albay Orkun Özeller, MHP lideri Bahçeli'ye yönelik sözleri nedeniyle tutuklanmıştı. Özeller'in ifadesi ortaya çıktı. 28 yıl TSK'da görev yaptığını ve kucağında şehit verdiğini vurgulayan Özeller paylaşımlarında hakaret ve suçlayıcı söylemler olmadığını söyleyerek kendini savundu.

Bahçeli paylaşımından sonra tutuklanan emekli Albay Özeller kendini böyle savundu: "Her Türk evladı gibi benim de canımı yaktı"

Emekli Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik paylaşımları sonrasında hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından çarşamba günü Ordu Adliyesi’ne giderek teslim olmuştu. Özeller’in gözaltına alınmasına gerekçesi ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘hakaret’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçları idi.

Bahçeli paylaşımından sonra tutuklanan emekli Albay Özeller kendini böyle savundu: "Her Türk evladı gibi benim de canımı yaktı" 1

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ordu Adliyesi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne ifade veren Özeller, hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatı Doğukan Kozan, Orkun Özeller’in tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bahçeli paylaşımından sonra tutuklanan emekli Albay Özeller kendini böyle savundu: "Her Türk evladı gibi benim de canımı yaktı" 2

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özeller'in ifadesi de ortaya çıktı. Sözcü'nün aktardığına göre Özeller kendini savunurken şu ifadeleri kullandı:
"28 yıl TSK’ da görev yaptım ve bu görev süremin tamamı PKK terör örgütü ile mücadeleyle geçti. Girmediğim çatışma kalmadı, kucağımda şehit verdim, arkadaşlarım gazi oldu. Ben icra ettiğim tüm görevleri, devletimin vermiş olduğu emir, görev ve sorumluluklar doğrultusunda yerine getirdim. Bugün kucağımda şehit verdiğim arkadaşlarımın evlatlarına karı sorumluluk hisseden bir Türk askeriyim.

Bahçeli paylaşımından sonra tutuklanan emekli Albay Özeller kendini böyle savundu: "Her Türk evladı gibi benim de canımı yaktı" 3

"HER TÜRK EVLADI GİBİ BENİM DE KANIMA DOKUNUP CANIMI YAKTI"

Başlatılan süreç ile PKK terör örgütü başının Meclis’e davet edilmesi, kendisine kurucu önder denilmesi ve bu bebek katilinin sanki tüm Kürt kökenli vatandaşlarımızın lideriymiş gibi gösterilmesi onun meşru zemine çekilmesi hak verirsiniz ki her Türk evladı gibi benim de kanıma dokunup canımı yakmıştır.

Bahçeli paylaşımından sonra tutuklanan emekli Albay Özeller kendini böyle savundu: "Her Türk evladı gibi benim de canımı yaktı" 4

"ÖCALAN’A KARŞI ÖFKE VE ADETA NEFRET UYANDIRDI"

Bu gelişmeler pek çok vatandaşımızda olduğu gibi bende de öfke ve adeta nefret uyandırmıştır Abdullah Öcalan’a karşı. Dolayısıyla yapmış olduğum paylaşımlarda tamamıyla Abdullah Öcalan’a yönelik hakaretler, terörist başı sevicilerini rahatsız eden söylemler olarak yaptım ve bu şekilde anlaşıldığımı değerlendiriyorum.

Paylaşımlarımda hakaret, suçlayıcı ve şahıslara yönelik söylemler yoktur. Paylaşımlarım ifade özgürlüğü kapsamındadır. Son sözüm. Ne mutlu Türk’üm diyene.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'yi sarsan suikast sonrası dikkat çeken gelişme!ABD'yi sarsan suikast sonrası dikkat çeken gelişme!
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı!AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı!

Anahtar Kelimeler:
Albay Asker Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan tutuklu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.