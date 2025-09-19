Bahçeli paylaşımından sonra tutuklanan emekli Albay Özeller kendini böyle savundu: "Her Türk evladı gibi benim de canımı yaktı"

Emekli Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik paylaşımları sonrasında hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından çarşamba günü Ordu Adliyesi’ne giderek teslim olmuştu. Özeller’in gözaltına alınmasına gerekçesi ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘hakaret’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçları idi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ordu Adliyesi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne ifade veren Özeller, hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatı Doğukan Kozan, Orkun Özeller’in tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özeller'in ifadesi de ortaya çıktı. Sözcü'nün aktardığına göre Özeller kendini savunurken şu ifadeleri kullandı:

"28 yıl TSK’ da görev yaptım ve bu görev süremin tamamı PKK terör örgütü ile mücadeleyle geçti. Girmediğim çatışma kalmadı, kucağımda şehit verdim, arkadaşlarım gazi oldu. Ben icra ettiğim tüm görevleri, devletimin vermiş olduğu emir, görev ve sorumluluklar doğrultusunda yerine getirdim. Bugün kucağımda şehit verdiğim arkadaşlarımın evlatlarına karı sorumluluk hisseden bir Türk askeriyim.

"HER TÜRK EVLADI GİBİ BENİM DE KANIMA DOKUNUP CANIMI YAKTI"

Başlatılan süreç ile PKK terör örgütü başının Meclis’e davet edilmesi, kendisine kurucu önder denilmesi ve bu bebek katilinin sanki tüm Kürt kökenli vatandaşlarımızın lideriymiş gibi gösterilmesi onun meşru zemine çekilmesi hak verirsiniz ki her Türk evladı gibi benim de kanıma dokunup canımı yakmıştır.

"ÖCALAN’A KARŞI ÖFKE VE ADETA NEFRET UYANDIRDI"

Bu gelişmeler pek çok vatandaşımızda olduğu gibi bende de öfke ve adeta nefret uyandırmıştır Abdullah Öcalan’a karşı. Dolayısıyla yapmış olduğum paylaşımlarda tamamıyla Abdullah Öcalan’a yönelik hakaretler, terörist başı sevicilerini rahatsız eden söylemler olarak yaptım ve bu şekilde anlaşıldığımı değerlendiriyorum.

Paylaşımlarımda hakaret, suçlayıcı ve şahıslara yönelik söylemler yoktur. Paylaşımlarım ifade özgürlüğü kapsamındadır. Son sözüm. Ne mutlu Türk’üm diyene.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır