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Bahçeli talep etti! Ali Kınık'tan 'Terörsüz Türkiye' için türkü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinden önemli bir aşama katedildi. Öte yandan Bahçeli, Terörsüz Türkiye için bir türkü hazırlanmasını istedi. Bunun üzerine sanatçı Ali Kınıl, 'Kardeşlik Türküsü' adı verilen bir parça hazırladı.

Bahçeli talep etti! Ali Kınık'tan 'Terörsüz Türkiye' için türkü
Melih Kadir Yılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te yaptığı çağrı Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında büyük rol oynamıştı. Gelinen aşamada Terörsüz Türkiye için önemli aşama kaydedildi.

BİR GRUP TERÖRİST SİLAHLARINI YAKMIŞTI

Geçen haftalarda PKK'lı bir grup terörist silahlarını yakmıştı. Öte yandan dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir türkü hazırlanmasını istedi.

Bahçeli talep etti! Ali Kınık tan Terörsüz Türkiye için türkü 1

"KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ" ESERİ HAZIRLANDI

Bahçeli'nin talebi üzerine, sanatçı Ali Kınık tarafından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı. Sözlerini Canfer Balçık'ın kaleme aldığı türküyü, Ali Kınık besteleyerek seslendirdi.

'Kardeşlik Türküsü'nün sözleri ise şu şekilde:

"Birlikte örülmüş yurdun dokusu,

Doğusu, batısı, güney doğusu,

Olmasın kimsenin asla kuşkusu,

Demir mert çınarın dallarıyız biz.

Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,

Denizde ovada, yeşil bağlarda,

Türkümüz söylensin yeni çağlarda,

Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.

Böyle iyileşir her türlü yara,

81 vilayet, başkent Ankara"

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli türkü Terörsüz Türkiye
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