Bahçeli talep etti! Ali Kınık'tan 'Terörsüz Türkiye' için türkü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te yaptığı çağrı Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında büyük rol oynamıştı. Gelinen aşamada Terörsüz Türkiye için önemli aşama kaydedildi.

BİR GRUP TERÖRİST SİLAHLARINI YAKMIŞTI

Geçen haftalarda PKK'lı bir grup terörist silahlarını yakmıştı. Öte yandan dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir türkü hazırlanmasını istedi.

"KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ" ESERİ HAZIRLANDI

Bahçeli'nin talebi üzerine, sanatçı Ali Kınık tarafından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı. Sözlerini Canfer Balçık'ın kaleme aldığı türküyü, Ali Kınık besteleyerek seslendirdi.

'Kardeşlik Türküsü'nün sözleri ise şu şekilde:



"Birlikte örülmüş yurdun dokusu,

Doğusu, batısı, güney doğusu,

Olmasın kimsenin asla kuşkusu,

Demir mert çınarın dallarıyız biz.

Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,

Denizde ovada, yeşil bağlarda,

Türkümüz söylensin yeni çağlarda,

Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.

Böyle iyileşir her türlü yara,

81 vilayet, başkent Ankara"