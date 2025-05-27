Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nda! Geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk açıklama: Vakit hızlıca yaklaşmakta

DEM Parti, bugün sabah saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis'in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konuların ele alındığını bildirildi. Bahçeli ardından Ülkücü Şehitler Anıtı'na gelerek karanfil bıraktı. Şubat ayında operasyon geçiren Devlet Bahçeli o tarihten bu yana ilk kez açıklama yaptı.
Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
Aziz dava arkadaşlarım değerli basın mensupları hepinizi selamlıyorum. Şehitlik en yüce makamın adıdır. Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi kahramanlık timsalidir. Hiçbir şehidimiz, hiçbir gazimiz günü birlik hayallerin takipçisi olmadı. Dava adamlığının kitabını deyim yerindeyse canlarıyla yazdılar. Egolarını erdemlerinin önüne geçirmediler. Gerçekten her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır.
Gerçekten bir vakit vardır. O vakit hızlıca yaklaşmaktadır. Türkiye yüzyılı ile yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir. Toprağımızda izi olmayanların, bugünlerde maske takıp Milliyetçi Ülkücü hareketi suçlaması şehitlerimizin aziz hatıralarına hakarettir. Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstündedir.
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