Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nda! Geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk açıklama: Vakit hızlıca yaklaşmakta

DEM Parti, bugün sabah saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis'in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konuların ele alındığını bildirildi. Bahçeli ardından Ülkücü Şehitler Anıtı'na gelerek karanfil bıraktı. Şubat ayında operasyon geçiren Devlet Bahçeli o tarihten bu yana ilk kez açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı;