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Burhaniye’de çiftçilere 300 bin 300 adet marul fidesi dağıtıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, seracılık her geçen gün gelişirken, seracılara devlet destekleri de devam ediyor.

Burhaniye’de çiftçilere 300 bin 300 adet marul fidesi dağıtıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, seracılık her geçen gün gelişirken, seracılara devlet destekleri de devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi kapsamında Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Seralar Marul Fidesiyle Destekleniyor Projesi ile üreticilere %75 hibeli 300 bin 300 adet marul fidesi dağıtıldı.

Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü alanında düzenlenen marul fidesi dağıtım programına, İlçe Müdürü Kezban Köse ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ve üreticiler katıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklama da," Dağıtılan fidelerin üreticilerimize hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu. Toprağı bereketle buluşturan, üretime değer katan tüm çiftçilerimizi desteklemek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" sözlerine yer verildi.

Burhaniye’de çiftçilere 300 bin 300 adet marul fidesi dağıtıldı 1

Burhaniye’de çiftçilere 300 bin 300 adet marul fidesi dağıtıldı 2

Burhaniye’de çiftçilere 300 bin 300 adet marul fidesi dağıtıldı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
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