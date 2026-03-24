Bahçeli yasal adımların sinyalini verdi! "Kimlik siyasetinin sonu yoktur"

MHP lideri Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' sürecine İran'daki savaş üzerinden dikkat çeken mesajlar verdi. "Kimlik siyasetinin sonu yoktur" diyen Bahçeli "Her şeyden önce Türkiye demenin, beka düzeyinde önceliği vardır ve olacaktır" ifadeleriyle dikkat çekti. Ramazan Bayramı'nda İsrail'in Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınmasını engellemesine çok sert çıkan Bahçeli "Asıl rejim değişikliği, yönetim değişimi İsrail'de yaşanmalıdır" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Mehmet Hazar Gönüllü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'daki savaşa değinirken "Bir halkı, bir milleti içten çözmeden hiçbir muhasım gücün başarı şansı yoktur" deyip terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesaj veren Bahçeli "İnanıyorum ki bayramın ardından dört başı mamur reformlar aşama aşama hayata geçecektir. Yasal ve demokratik adımlar sırasıyla atılacaktır. Türk ile Kürt anca beraber kanca beraberdir" diye konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ TARİHİ FIRSAT KAPISI"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kesitler şöyle:

  • Çevremiz savaşla kuşatıldı. Siyonist şebeke ramazan demedi, bayram demedi.
  • Terörsüz Türkiye hedefi tarihi fırsat kapısıdır. Devletimizin küresel güç olması için yeni imkan doğmuştur. Birlikten güç doğacağını alem görecek. Nifak tohumlarını çürüteceğiz.

HELİKOPTER ŞEHİTLERİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI

  • Katar'da bir helikopterin kaza kırıma uğrayarak düşmesi, 1 askerimizin ve 2 ASELSAN çalışanımızın ve 4 Katarlının şehit düşmesi hepimizi hüzne boğdu. Allah'tan rahmet diliyorum.
  • Uluslararası hukuk paçavraya döndü. BM, tarihinin en aciz ve perişan dönemine hapsoldu.

"SAVAŞ ÖNGÖRÜLEMEZ MECRALARA SAVRULDU"

  • Siyonist emperyalist haydutluğun, İran'ın Pars doğalgaz sahasını ve Natanz nükleer tesisini vurması, bunun ardından İran'ın Katar ve S. Arabistan'daki rafinelerin yanı sıra İsrail'in Arad ve Dimona bölgesine misillemede bulunması tansiyonu zirveye çıkarmıştır. 3. Dünya Savaşı'nın fiilen başladığına yönelik ifadelerin servis edilmesi, enerji krizinin kapıya dayanması, karşılıklı gözdağları, savaşın başlangıç noktasından öngörülemez bambaşka mecralara savrulduğunu göstermektedir.
  • İran'ın kolay lokma olmadığı anlaşıldı. İran halkı saldırılara karşı adeta etten duvar ördü. Bir halkı, bir milleti içten çözmeden hiçbir muhasım gücün başarı şansı yoktur. Terörsüz Türkiye hedefimize dudak bükenler şimdi köşe bucak saklanmaktadır. Çağrımıza şaşı bakanlar, olmadık suçlamalarda bulunanlar, haklılığımızın berraklaşmasıyla kamyon farı görmüş tavşan gibi donakaldı. Biz yine de onların yürüyüşümüze omuz vermesini istiyor, buna davet ediyoruz.

"HER ŞEYDEN ÖNCE TÜRKİYE"

  • Kimlik siyasetinin sonu yoktur. Her şeyden önce Türkiye demenin, beka düzeyinde önceliği vardır ve olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefimiz kapsamında ihtiyaç duyulan ilgili komisyonun hazırladığı rapora binaen, demokratik ve hukuki düzenlemeler adım adım yerine getirilecektir. Bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verecek sancılı açıklamalardan kaçınmak esas olmalıdır. Süreci boğmanın, aceleye getirmenin, tartışmaları alevlendirmenin alemi yoktur. Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız. Terörsüz Türkiye boynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur.

"BAYRAMDAN SONRA YASAL ADIMLAR ATILACAKTIR"

  • İnanıyorum ki bayramın ardından dört başı mamur reformlar aşama aşama hayata geçecektir. Yasal ve demokratik adımlar sırasıyla atılacaktır. Türk ile Kürt anca beraber kanca beraberdir. Terörsüz Türkiye mevsimlik bir macera değildir.

"ASIL REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSRAİL'DE YAŞANMALI"

  • İsrail gözü kararan, kan içen, can alan, önüne gelene saldıran bir ölüm aygıtına dönüştü. Asıl rejim değişikliği, yönetim değişimi İsrail'de yaşanmalıdır. ABD Başkanı'nın ilk gündemi evvela bu olmalıdır. İsrail'in, ABD'nin yönetim sistemine nüfuz etmesi, karar ve denetim organlarına istikamet çizmesi büyük bir tehlikedir, Amerikan halkına da direkt hakarettir.

"MESCİD-İ AKSA'NIN TARİHİ STATÜKOSUYLA HİÇ KİMSE OYNAYAMAZ"

  • 59 yıl aradan sonra, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamamıştır. Mescid-i Aksa'nın manevi dokusuyla, tarihi statükosuyla hiç kimse oynayamaz. Buna teşebbüs edenler de iki cihanda en ağır bedeli ödemekten kurtulamaz.
