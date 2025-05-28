Bahçeli'yi ziyaret eden Kurtulmuş'tan açıklama: "Terör belası artık tarihin çöplüğüne atılıyor" Komisyon için net bir mesaj verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş saat 13:00 sıralarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. İkili arasındaki gündemin en önemli başlıkları Terörsüz Türkiye süreci ve Bahçeli'nin komisyon önerisi oldu.

"YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAYACAKTIR"

İkili arasındaki görüşmenin ardından Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecindeki katkısının büyük olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu nedenle kendisine teşekkür ettim. PKK’nın da silah bırakmayı kabul etmesiyle birlikte yeni bir süreç başlayacaktır" dedi.

"TBMM'DE KOMİSYON OLUŞTURARAK SÜREÇ TAKİP EDİLECEKTİR"

Kurtulmuş açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"TBMM’de bütün siyasi partilerin temsil ettiği bir komisyon oluşturarak süreç takip edilecektir. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte TBMM bu tarihi süreci en güzel şekilde yerine getirecektir. Herhangi bir siyasi parti ve kanadın ortaya koyabileceği bir süreç ve al ver meselesi değildir. Gönüllü bir şekilde ilerletilecek bir süreçtir. Sorumluluk TBMM’dedir. Siyasi partilerin hepsini bu sürçe ortak olmaya davet ediyorum"

Kurtulmuş ayrıca komisyon sürecinin önümüzdeki günlerde şekilleneceğini de aktardı.