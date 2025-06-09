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Bahçelievler'de dehşet anları! 'Adam olun' diye bağırıp kurşun yağdırdı…

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İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan eğlence mekanının önünde bekleyen gruba, bir kişi 'Adam olun' diye bağırarak silahlı saldırı düzenledi. O anlar güvenlik kamerasına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Bahçelievler’de eğlence mekanının önünde bekleyen gruba, bir kişi 'Adam olun' diye bağırarak kurşun yağdırdı. 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı hem güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Şirinevler Mahallesi İncesu Sokakta 7 Haziran Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan eğlence mekanı önünde bekleyen grubun yanına 1 kişi yaklaştı. Belinden silahını çıkaran şüpheli bekleyen gruba 'Adam olun' diye bağırdıktan sonra peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri eğlence mekanında çalışan M.D.’nin bacağına isabet etti. Eğlence mekanı önünde bekleyen diğer kişiler ise kaçtı.

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YAYA OLARAK KAÇTI

Silahlı saldırgan olayın ardından yaya olarak olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan M.D.’ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken yaralı çalışan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken saldırganın 'Adam olun’ diyerek silahını peş peşe ateşlediği ve çevredekilerin sağa sola kaçtığı anlar hem çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Polis ekiplerinin silahlı saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.(DHA)

4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler saldırı
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