Bahçelievler’de metrobüs ayağının üstünden geçen kadın yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler'deki Şirinevler Metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüs, Şirinevler durağında yolcu almak için durdu.

METROBÜSE BİNMEYE ÇALIŞIRKEN YOLA DÜŞTÜ

O sırada S.K. isimli kadın metrobüse binmeye çalışırken duraktan yola düştü. Hareket eden metrobüs, S.K.’nın ayağını ezdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AYAĞININ ÜZERİNDEN METROBÜS GEÇEN KADIN YARALANDI

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı. Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır