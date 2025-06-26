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Bahçesinde bitkin halde buldu! Evinde özenle bakıyor

Ordu'da yaşayan 30 yaşındaki Emre Kışla, fındık bahçesinde bitkin halde bulduğu sincabı yaklaşık 1 yıldır evinde besliyor.

Bahçesinde bitkin halde buldu! Evinde özenle bakıyor

Kışla, Ulubey ilçesindeki fındık bahçesinde çalıştığı sırada yerde hareketsiz halde yavru sincap gördü.

Sincabı evine getirerek besleyen Kışla, hayvanın veteriner kontrollerini ve aşısını yaptırdı.

Kışla, yaklaşık bir yıldır "Fındık" adını verdiği sincapla adeta çocuk gibi ilgileniyor.

Zaman zaman sokaklarda omzunda gezdirdiği sincaba özellikle çocukların ilgi gösterdiğini belirten Kışla, hayvana çok alıştığını söyledi.

Hayvanla oyun oynadığını, sokaklarda dolaşarak vakit geçirdiğini anlatan Kışla, "Ben nereye gidiyorsam 'Fındık' da benimle geliyor. Bizi görenler ilgi gösteriyor. Sincabı sevmek, fotoğraf çektirmek istiyorlar." dedi.

Sincabı fındık ve cevizle beslediğini dile getiren Kışla, hayvana yedirilmemesi gereken şeylere dikkat ettiğini aktardı.

Hayvanın düzenli şekilde veteriner kontrollerini ve aşısını yaptırdığını ifade eden Kışla, "Fındık bahçesinde bulduğum için adını 'Fındık' koydum. En yakın arkadaşım oldu, her gün birlikte vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Kışla, sincabın ölmesinden korktuğunu, birlikte gezerken özellikle martı ve kargalardan korumaya çalıştığını sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu sincap
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