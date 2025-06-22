Bahçesindeki otları yakmak istedi, otomobili yaktı

Yangın, Hasanbeyli ilçesi Alman Pınarı Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş bahçesinde bulunan kuru otları yakmak istedi. Otlardan çıkan kıvılcımlar rüzgarında etkisiyle bahçede bulunan arabaya sıçraması üzerine otomobil alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezinine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır