HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bahçesindeki otları yakmak istedi, otomobili yaktı

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki otları yakmak istemesi neticesinde çıkan yangında bir otomobil yandı.

Bahçesindeki otları yakmak istedi, otomobili yaktı

Yangın, Hasanbeyli ilçesi Alman Pınarı Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş bahçesinde bulunan kuru otları yakmak istedi. Otlardan çıkan kıvılcımlar rüzgarında etkisiyle bahçede bulunan arabaya sıçraması üzerine otomobil alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezinine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya İran'ın hamlesini bekliyordu: Zehir zemberek ABD açıklaması! "Misilleme kararı aldık..."Dünya İran'ın hamlesini bekliyordu: Zehir zemberek ABD açıklaması! "Misilleme kararı aldık..."
Çanakkale’de çıkan yangınlarda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldıÇanakkale’de çıkan yangınlarda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk'a öyle bir takım talip oldu ki... Giderse bir yılda servet kazanacak!

Okan Buruk'a öyle bir takım talip oldu ki... Giderse bir yılda servet kazanacak!

Şam'da kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam'da kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsünde dehşet anları! Otobanın ortasında indirip darp ettiler

Yolcu otobüsünde dehşet anları! Otobanın ortasında indirip darp ettiler

Tahran misilleme yapacak mı? ABD'den dikkat çeken önlemler: Tahliyeler, kısıtlamalar ve kırmızı renkli uyarı...

Tahran misilleme yapacak mı? ABD'den dikkat çeken önlemler: Tahliyeler, kısıtlamalar ve kırmızı renkli uyarı...

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Gideceği takımı İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Gideceği takımı İtalyanlar duyurdu

Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması: "Demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir"

Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması: "Demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.