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Bahçesini sularken buldu, ekipler sevk edildi! "Ölümle burun buruna geldim"

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçi, bahçesinde Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen bir top mermisi buldu. Merminin patlamamış olduğu belirtilirken bomba imha ekipleri tarafından bölgede yoğun güvenlik önlemi alınarak mermi imha edildi. Mermiyi bulan Kemal Yıldız yaşadığı o anlarda ölümle burun buruna geldiğini ifade ederek, "Başta taş sandım ama dikkatli bakınca farklı olduğunu anladım" dedi.

Bahçesini sularken buldu, ekipler sevk edildi! "Ölümle burun buruna geldim"

Olay, Salihli ilçesine bağlı Çukuroba Mahallesi’nde meydana geldi. Tren yolu mevkiinde bulunan zeytin bahçesini sulayan çiftçi Kemal Yıldız, toprak yüzeyinde metalik bir cisim fark etti. Cismi inceleyen Yıldız, bunun eski bir top mermisi olduğunu fark edince büyük panik yaşadı. İlk şaşkınlığını atan Yıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Bahçesini sularken buldu, ekipler sevk edildi! "Ölümle burun buruna geldim" 1

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zeytinlik çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşların bölgeye yaklaşması engellendi ve çevredeki arazi sahipleri uyarıldı.

Bahçesini sularken buldu, ekipler sevk edildi! "Ölümle burun buruna geldim" 2

BOMBA İMHA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha uzmanları kısa sürede bölgeye sevk edildi. Emniyet ekiplerinin koordinasyonuyla yapılan çalışmalarda, top mermisi kontrollü şekilde fünye ile patlatılarak imha edildi.

TARİHİ MERMİNİN KÖKENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, patlamamış mühimmatın Kurtuluş Savaşı dönemine ait olduğunun değerlendirildiğini, mermi kalıntılarının incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığını belirtti.

Bahçesini sularken buldu, ekipler sevk edildi! "Ölümle burun buruna geldim" 3

"ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Kemal Yıldız, "Zeytinleri sularken toprağın üstünde paslı bir şey gördüm. Başta taş sandım ama dikkatli bakınca farklı olduğunu anladım. Ölümle burun buruna geldiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Allah korudu" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurtuluş Savaşı Manisa
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