Bahçeye devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrilen iş makinesinin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Sarılar Köy Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mezarlığı istikametine seyir halinde bulunan İdris Akbulut (36) idaresindeki iş makinesi, 2040 Sokak kesişimini geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bahçeye devrildi.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada iş makinesi içerisinde sıkışan sürücü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Akbulut, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 36 yaşındaki sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Emek Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen İdris Akbulut’un kısa süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğu, kaza öncesinde kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirildi. Olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır