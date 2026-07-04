HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bahçeye devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrilen iş makinesinin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bahçeye devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrilen iş makinesinin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Sarılar Köy Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mezarlığı istikametine seyir halinde bulunan İdris Akbulut (36) idaresindeki iş makinesi, 2040 Sokak kesişimini geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bahçeye devrildi.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada iş makinesi içerisinde sıkışan sürücü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Akbulut, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 36 yaşındaki sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Emek Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen İdris Akbulut’un kısa süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğu, kaza öncesinde kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirildi. Olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Bahçeye devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti 1

Bahçeye devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti 2

Bahçeye devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti 3

Bahçeye devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti 4

Bahçeye devrilen iş makinesinin sürücüsü hayatını kaybetti 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serinlemek için girdiği çayda kaybolduSerinlemek için girdiği çayda kayboldu
Bakan Işıkhan: Çalışma hayatını güçlendirecek politikaları kararlılıkla uyguluyoruzBakan Işıkhan: Çalışma hayatını güçlendirecek politikaları kararlılıkla uyguluyoruz

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.