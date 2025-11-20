Bahis skandalında yeni operasyon sinyali! Başsavcı Gürlek: "Kulüp başkanları, eski hakemler, yorumcular soruşturmaya dahil olabilir"

Futbolda bahis skandalı patlak verdikten sonra Türkiye'nin gündemindeki en önemli meselelerden biri haline geldi. Şimdiyse yeni bir operasyon daha bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
- Maçlarla ilgili şike-bahis iddiası var. İlerleyen günlerde yeni operasyon yapabiliriz.
- Futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Sürecin olumsuz algıya yol açmasını istemiyoruz.
- Bu işin yurtdışı ayağı daha büyük. Bahis sitelerinin çoğu yurt dışında. KKTC ve Gürcistan ile iş birliği yapıyoruz. Yurtdışındaki bahis siteleri kullanıcı bilgilerini verecek.
- Kulüp başkanları, eski hakemler, yorumcular soruşturmaya dahil olabilir. UEFA ve Interpol ile anlaşmamız var.
- Bu sürecin fazla uzamasını istemiyoruz. Çünkü uzaması demek kara propaganda oluyor uluslararası düzeyde. Federasyon ile bizim sürecimiz farklı. Biz somutlaşanlara operasyon yapıyoruz. Bir savcı arkadaşımız da sosyal medyayı takip ediyor. Olumsuz manipülatif algı yapanları da tespit ediyor.
