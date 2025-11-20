HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bahis skandalında yeni operasyon sinyali! Başsavcı Gürlek: "Kulüp başkanları, eski hakemler, yorumcular soruşturmaya dahil olabilir"

Bahis skandalı futbol camiasını ayağa kaldırmıştı. Yeni bir operasyon yapılabileceğinin sinyalini veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, "Futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz" diyerek kulüp başkanları, eski hakemler, yorumcuların soruşturmaya dahil olabileceğini belirtti.

Bahis skandalında yeni operasyon sinyali! Başsavcı Gürlek: "Kulüp başkanları, eski hakemler, yorumcular soruşturmaya dahil olabilir"
Hazar Gönüllü

Futbolda bahis skandalı patlak verdikten sonra Türkiye'nin gündemindeki en önemli meselelerden biri haline geldi. Şimdiyse yeni bir operasyon daha bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

  • Maçlarla ilgili şike-bahis iddiası var. İlerleyen günlerde yeni operasyon yapabiliriz.
  • Futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Sürecin olumsuz algıya yol açmasını istemiyoruz.
  • Bu işin yurtdışı ayağı daha büyük. Bahis sitelerinin çoğu yurt dışında. KKTC ve Gürcistan ile iş birliği yapıyoruz. Yurtdışındaki bahis siteleri kullanıcı bilgilerini verecek.
  • Kulüp başkanları, eski hakemler, yorumcular soruşturmaya dahil olabilir. UEFA ve Interpol ile anlaşmamız var.
  • Bu sürecin fazla uzamasını istemiyoruz. Çünkü uzaması demek kara propaganda oluyor uluslararası düzeyde. Federasyon ile bizim sürecimiz farklı. Biz somutlaşanlara operasyon yapıyoruz. Bir savcı arkadaşımız da sosyal medyayı takip ediyor. Olumsuz manipülatif algı yapanları da tespit ediyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!
Yer: Kağıthane! Otel odasında birlikte görünce çılgına döndü... Eşini darbedip, sevgilisini bıçakladıYer: Kağıthane! Otel odasında birlikte görünce çılgına döndü... Eşini darbedip, sevgilisini bıçakladı

Anahtar Kelimeler:
bahis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.