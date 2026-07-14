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Bahreyn füzelerle hedef alındı! Halka 'Güvenli yerlere gidin' çağrısı

İran, Bahreyn'i füzelerle hedef aldı. Sirenlerin çaldığı ülkede halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı.

Bahreyn füzelerle hedef alındı! Halka 'Güvenli yerlere gidin' çağrısı

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Bahreyn füzelerle hedef alındı! Halka Güvenli yerlere gidin çağrısı 1

"GÜVENLİ YERLERE GİDİN"

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yerlere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'de "sivilleri hedef alan sistematik saldırgan tutumunu" sürdürdüğü kaydedilmişti.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) önleyerek imha ettiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn İran
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