HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Baja yarışında sivil araç tehlike saçtı: Tecrübeli pilotlar faciayı önledi

Baja Bolu yarışında etap güzergahına aniden giren sivil araç, büyük tehlikeye yol açtı. Tecrübeli pilotların hızlı refleksleri sayesinde çarpışma hafif atlatılırken, her iki araçta hasar oluştu. Pilotlar kazayı yara almadan atlattı ancak yarıştan çekilmek durumunda kaldı.

Baja yarışında sivil araç tehlike saçtı: Tecrübeli pilotlar faciayı önledi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayağı, 3 gün boyunca zorlu etaplarda büyük mücadeleye sahne oldu. 26 araç ve 52 sporcunun start aldığı yarışlar, dün düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Sporcular, toplam 247 kilometrelik özel etaplarda zorlu parkur koşullarına karşı mücadele verdi. Yarış sırasında ise yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı. Etap üzerinde aniden sivil bir aracın yarış güzergahına girmesi, neredeyse büyük bir kazaya sebep olacaktı. Ralli pilotu Eren Alver ve co-pilot Onur Şirimoğlu, refleksleri sayesinde anlık manevra ve frenle çarpışma hafif şekilde gerçekleşti. 2 araç da hasar aldı ancak pilotlar kazayı yara almadan atlattı. O anlar, ralli aracının araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sebebiyle Alver–Şirimoğlu ekibi yarışa devam edemedi ve etaptan çekilmek zorunda kaldı.

Organizasyon yetkilileri, parkura sivil araç girişinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlatırken, sporcular olası bir facianın kıl payı atlatıldığını belirtti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
50 yıl hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki çocuk yakalandı50 yıl hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
2026'da başlıyor! Nokia'dan "yeniden doğuş" hamlesi2026'da başlıyor! Nokia'dan "yeniden doğuş" hamlesi

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.