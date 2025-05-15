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Bakan Bak'tan gençler ve sporcularla 19 Mayıs öncesi Anıtkabir ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bakan Bak'tan gençler ve sporcularla 19 Mayıs öncesi Anıtkabir ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden gelen sporcu ve gençlerle beraber Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Bak, gençlerle birlikte Aslan’lı Yol’dan yürüyerek, Atatürk’ün mozolesine çıktı. Bakan Bak burada mozoleye çelenk bıraktı. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Bak, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, gençlik haftası vesilesiyle ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte manevi huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizi gençliğe emanet ederek çizdiğiniz istikamet bugün Türkiye Yüzyılı vizyonu ile daha da anlam kazanmaktadır. Bu yüzyıl gençliğin ve sporun yüzyılıdır. Türkiye bugün küresel rekabetin her alanında söz sahibi olmak adına nitelikli, üretken ve bilinçli bir gençliği merkeze alan politikalarla ilerleyişini sürdürüyor. Bilimde keşifler yapan, sporda uluslararası başarılara imza atan, kültür ve sanatta topluma yön veren gençlerimiz, milli kimliğimizin temelini oluşturan değerleri çağın dinamikleri ile buluşturarak geleceğe doğru yürüyor. Bizde fiziksel, zihinsel, sosyal ve akademik geliştiren çok yönlü yatırımlarımızla gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmaya, onları tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Milli Mücadele Ateşi’nin 106’ncı yılında Türkiye’nin gücü olan gençlerimiz mazisinden ilhamla bayrağı istiklale gururla taşıyor. Gençlerimizin coşku ve heyecanı ile geçirdiğimiz bu anlamlı hafta vesilesiyle zatıalinizi ve bu vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."
Törenin ardından Bakan Bak sporcu ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Osman Aşkın Bak
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