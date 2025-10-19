Bakan Bak'tan 2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda üst üste ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez dünya şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. 2025 Dünya Superbike şampiyonu olarak ünvanını koruyan Toprak Razgatlıoğlu’nu tebrik ediyorum. Ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil eden sporcumuza, bu büyük başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Toprak Razgatlıoğlu’na nice zaferlerle dolu bir kariyer diliyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır