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Bakan Bayraktar, ABD-Türkiye İş Konseyi heyetini kabul etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve ABD-Türkiye İş Konseyi heyetini kabul etti.

Bakan Bayraktar, ABD-Türkiye İş Konseyi heyetini kabul etti

Bakan Alparslan Bayraktar, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve ABD-Türkiye İş Konseyi heyetini Bakanlığımızda kabul ettik.

Petrol ve doğal gaz üretimimizden nükleer enerji programımıza, yenilenebilir enerji yol haritamızdan kritik madenlere yönelik çalışmalarımıza kadar enerji ve madenlere ilişkin vizyonumuzu paylaştık. Mevcut iş birliğinin yanı sıra üçüncü ülkeler de dahil olmak üzere yeni fırsatları ele aldık. İki ülke arasındaki enerji iş birliği potansiyelinin oldukça fazla olduğunu biliyor ve bu potansiyelin uzun vadeli ortaklıklarla güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya alparslan bayraktar
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