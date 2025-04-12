Bakan Bayraktar, ADF'de Bulgaristan, Sudan, Gürcistan ve Somali ile yatırım fırsatlarını değerlendirdi

Bayraktar, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmeye eşlik ettiğini bildirdi.

Türkiye ile Bulgaristan arasında enerji alanındaki işbirliği olanakları ile bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak ortak projelerin ele alındığı bir görüşme yapıldığını belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ile Bulgaristan arasında enerji alanındaki işbirliği olanakları üzerinde durduğumuz görüşmede, bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak ortak projeleri ele aldık. Enerji alanında geliştireceğimiz stratejik ortaklıkların, iki ülkenin yanı sıra Avrupa enerji piyasası için de önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz."

Erdoğan'ın, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile yaptığı görüşmeye de katılan Bayraktar, Türkiye ile Sudan arasındaki köklü ve çok yönlü ilişkilerin enerji ve madencilik alanlarında kalkınma odaklı projelerle daha ileri taşınmasının hedeflendiğini belirtti.

Bayraktar, "İki ülkenin sahip olduğu potansiyeli, teknik düzeyde atılacak somut adımlarla değerlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN ENERJİ ENTEGRASYONU

Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile yaptığı görüşmede de yer alan Bayraktar, enerji alanındaki çok taraflı projeler ve bölgesel entegrasyon hedefleri doğrultusunda Türkiye-Gürcistan işbirliğini derinleştirecek somut adımların ele alındığını bildirdi.

Bayraktar, enerji geçişi ve arz güvenliğinde tamamlayıcı roller üstlenen Türkiye ve Gürcistan'ın, bölgesel enerji haritasında daha güçlü ve stratejik bir ortaklık kurmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin ise liderlerin vizyonu doğrultusunda Türkiye-Somali enerji işbirliğinin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini belirtti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Somali açıklarında yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetleri başarıyla sürerken, 10 Nisan'da imzaladığımız Somali Kara Alanlarında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması ile stratejik ortaklığımız yeni bir boyut kazanacak." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır