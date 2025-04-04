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Bakan Bayraktar Azerbaycan'a gitti

04.04.2025 11:47
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Gaz Koridoru 11’nci Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3’ncü Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan’a gitti.

Bakan Bayraktar Azerbaycan'a gitti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Gaz Koridoru 11’nci Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3’ncü Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. Bakan Bayraktar, program kapsamında düzenlenen bakanlar oturumuna katıldı.

Bakan Bayraktar program ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Güney Gaz Koridoru 11’nci Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3’ncü Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deyiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in hitaplarının ardından program kapsamında düzenlenen bakanlar oturumuna katıldık. Enerji arz güvenliği, kaynak ve güzergah çeşitliliği, yeşil dönüşüm gibi başlıklarda ülkemizin enerji vizyonunu paylaştık. Şüphesiz Azerbaycan ile birlikte geliştirdiğimiz Bakü-Tiflis-Ceyhan ve TANAP gibi projelerle bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine büyük katkı sunuyoruz. Şimdi de Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesi iletimini mümkün hale getirecek Yeşil Enerji Koridoru’nu hayata geçirmek için çalışıyoruz. Türkiye olarak güçlü bölgesel işbirliğinin her zamankinden daha önemli ve elzem olduğuna inanıyoruz, bunu desteklemeye de devam edeceğiz” dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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alparslan bayraktar
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