Bakan Bayraktar: Mısır ile enerji alanında iş birliklerini artırmak istiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mısır Büyükelçiliği'nde düzenlenen Mısır Milli Günü resepsiyonunda konuştu. Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Elhamamy'in ev sahipliğindeki resepsiyona, Bakan Bayraktar'ın yanı sıra diplomatik misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Bayraktar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılına vurgu yaparak, enerji alanlarında iş birliğini genişletmek istediklerini vurguladı. Bayraktar, son dönemde gelişen ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara yaklaştığına dikkat çekti. Türk iş insanlarının Mısır'da 3 milyar doları aşan yatırım yaptığını kaydeden Bayraktar, "Türk yatırımcılarının sayısını arttırmaya çalışıyor ve yeni sektörlere yönelmelerini teşvik ediyoruz. Aynı zamanda Mısırlı yatırımcıları da Türkiye'nin sunduğu fırsatları keşfetmeye davet ediyoruz" dedi.

'TÜRK FSRU GEMİSİ MISIR'DA GÖREV YAPACAK'

Enerjiyi, ikili iş birliğinin en umut verici alanlarından biri olarak gördüğünü söyleyen Bayraktar, bölgenin iki önemli aktörü olan Türkiye ve Mısır'ın enerji güvenliğini sağlama, tedarik yollarını çeşitlendirme ve bölgesel bağlantıyı güçlendirme konusunda stratejik bağlarının olduğunu ifade etti. Bayraktar, enerjideki yakın iş birliğinin karşılıklı yarar ve bölgesel istikrara hizmet edeceğini belirterek, "Bu bağlamda, yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra LNG ticareti, hidrokarbon arama, enerji altyapıları ve nükleer enerji gibi alanlarda iş birliğimizi genişletmek istiyoruz" diye konuştu. Bakan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile Mısırlı EGAS şirketi arasında imzalanan sözleşme ile bir Türk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma (FSRU) gemisinin yaz aylarında Mısır'da görev yapacağını söyledi. Bayraktar, bu anlaşmaların somut sonuçlarının yakın zamanda görüleceğini bildirdi.