Bakan Bayraktar, Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Al Murshidi ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Maskat temasları çerçevesinde Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Umman’da temaslarını sürdürüyor. Bayraktar, başkent Maskat’ta Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile görüştü. Bakan Alparslan Bayraktar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Petrol ve doğal gazdan yenilenebilir enerji ve elektrik altyapısına kadar birçok alanda gerek karşılıklı gerekse de üçüncü ülkelerde olası yatırım fırsatlarını ele aldık" dedi.

(İHA)