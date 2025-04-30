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Bakan Bolat, Libya'da temaslarına devam ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, Libya'da temaslarına devam ediyor
Metin Yamaner

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Libya ziyaretindeki temaslarımız kapsamında Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Abdülhamid Dibeybe ile görüştük. 500 yılı aşkın ortak bir tarihe ve köklü ilişkilere sahip olduğumuz dost ve kardeş ülke Libya Devleti’nin Sayın Başbakanı ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ülkelerimizin potansiyelini yansıtacak șekilde geliştirilmesi, yeni alanlara taşınması için atabileceğimiz adımları değerlendirdik, görüşlerini dinledik. Önümüzdeki dönemde ortaklaşa gerçekleștireceğimiz etkinlikler ve bir araya geleceğimiz platformlar vesilesiyle iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirme yönündeki irademizi teyit ettik” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ömer bolat
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