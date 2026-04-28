Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vefat eden ilkokul öğretmeni Ayşe Akça için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi mesajında, "Bizlere yalnızca harfleri değil; edebi, sabrı ve güzel ahlakı öğreten kıymetli öğretmenimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullandı.

Devrim Karadağ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; Konya Çumra'daki Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulundan öğretmeni Ayşe Akça’nın vefatı üzerine sosyal medya hesabından duygusal bir başsağlığı mesajı paylaştı.

HASTANE SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP ETMİŞTİ

Bakan Çiftçi, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle Konya’da yoğun bakım servisinde tedavi gören öğretmeni Ayşe Akça’yı ziyaret etmişti. Ziyareti sırasında, merhumenin hem kızı hem de öğrencisi olan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu’ndan sağlık durumu hakkında bilgi alan Çiftçi, tedavi sürecini ailesi ve doktorlar aracılığıyla yakından takip ediyordu.

“ARDINDAN İLİM VE AHLAK MİRASI BIRAKTI”

Acı haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İlkokul yıllarımda bizlere yalnızca harfleri değil; edebi, sabrı ve güzel ahlâkı öğreten, geçtiğimiz günlerde hastanede kendisini ziyaret ederek hayır duasını aldığım kıymetli Ayşe öğretmenimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Konya Çumra'daki Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu’nun mütevazı sınıflarında emeği, şefkati ve hayırla yoğrulmuş gayretiyle bizlere ilim ve ahlâk mirası bırakan öğretmenimin, yetiştirdiği her öğrencide sadaka-i cariyesinin yaşamaya devam ettiğine inanıyorum. Hakk’a yürüyen kıymetli öğretmenime Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyor; mekânının cennet, makamının âli olmasını niyaz ediyorum. Ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum”

