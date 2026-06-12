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Kilis'te 17 yıl önce işlenen cinayetin davası yeniden başladı

Kilis'te 2009 yılında kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin yeniden açılan davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

Kilis'te 17 yıl önce işlenen cinayetin davası yeniden başladı

Kilis'te 2009 yılında kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülmeye başlandı.

Kilis te 17 yıl önce işlenen cinayetin davası yeniden başladı 1

CİNAYET 17 YIL SONRA AYDINLATILDI

Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuksuz sanıklar Gülistan T., İbrahim T., Hasan Y., Halil Y. ve Necati D. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık ve tanıkların ifadeleri alınırken, sanıklar iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını savundu. Sanıklar, mahkemeden beraat ve üzerlerindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kilis
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