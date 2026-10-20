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Bakan Çiftçi'den Belçika'da kritik temas!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin ele başı ve elemanlarına evsahipliği yapan Belçika’da Güvenlik Diplomasisi temasları sürdürüyor. Üçlü Bakanlar Zirvesi'nin ardından 2027–2028 Yılları Ortak Eylem Planı'nın imzalanması bekleniyor.

Bakan Çiftçi'den Belçika'da kritik temas!
Ufuk Dağ

Belçika’da, Türkiye ve Belçika’nın Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarının katılımlarıyla düzenlenen Üçlü Bakanlar Zirvesi kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Belçika Federal Polisi arasında; başta terörizm, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesini, karşılıklı uzman toplantıları ve eğitim faaliyetleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını amaçlayan 2027–2028 Yılları Ortak Eylem Planı imzalanacak.

Bakan Çiftçi den Belçika da kritik temas! 1

Bakan Çiftçi den Belçika da kritik temas! 2

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Mustafa Çiftçi
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