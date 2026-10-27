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Bakan Çiftçi duyurdu: 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu yıl içerisinde; 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirdik. 8 bini aşkın şüphelinin tutuklanmasını sağladık" dedi.

Bakan Çiftçi duyurdu: 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çetelere nefes aldırmayacağız. Kaçakçılık, organize suçlar ve mali suçlarla mücadele çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz Güvenlik Toplantımızı gerçekleştirdik. Göreve başladığımız ilk günden itibaren önceliklerimizin başına koyduğumuz yeni nesil organize suç çeteleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yıl içerisinde; 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirdik. 8 bini aşkın şüphelinin tutuklanmasını sağladık. Yurt dışından gerçekleştirdiğimiz iadelerde ise son 5 yılın ortalamasının 5-6 katını aşan seviyelere ulaştık. Önümüzdeki dönemde mücadelemizi daha da yoğunlaştırarak suç şebekelerinin faaliyet alanlarını daraltacağız. Vatandaştan tehditle haraç isteme cüretinde bulunan haramiler şunu iyi bilsin: Bu ülkede kimse kendini hukukun üstünde göremez, hiçbir suç örgütü devlete meydan okuyamaz. Kaçanları da saklananları da bulur, adalete teslim ederiz! Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, suç örgütlerine hareket alanı bırakmayan ve milletimizin huzurunu esas alan güvenlik anlayışımızla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Çiftçi
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