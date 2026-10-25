Bakan Çiftçi, İzmir'de çamura saplanan köpeğin kurtarılma görüntülerini paylaştı

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD ekiplerince kurtarılan köpeğin yıkanarak temizlendiğini ve "Şanslı" adının verildiğini belirtti.

Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan köpeğin bakım ve tedavisinin devam ettiğini aktaran Çiftçi, "Yaradılan her can bizler için kıymetli, her can bize emanettir. Can dostumuzun kurtarılması için başta AFAD olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve veteriner ekiplerimize özverili çabalarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÇAMURDAN KURTULDU, ADI ŞANSLI OLDU! 🐾 İzmir’in Buca ilçesinde çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan can dostumuzun yardımına AFAD ekiplerimiz yetişti. Ekiplerimizin özenli çalışmasıyla kurtarılan sevimli dostumuz, yıkanarak temizlendi ve kendisine “Şanslı” adı verildi. Veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi altına alınan Şanslı’nın bakım ve tedavisi devam ediyor. Yaradılan her can bizler için kıymetli, her can bize emanettir. Can dostumuzun kurtarılması için başta AFAD olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve veteriner ekiplerimize özverili çabalarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum. @AFADBaskanlik @izmirbld — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) October 25, 2026

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır