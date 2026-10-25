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Bakan Çiftçi, İzmir'de çamura saplanan köpeğin kurtarılma görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'in Buca ilçesinde çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan köpeğin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Çiftçi, İzmir'de çamura saplanan köpeğin kurtarılma görüntülerini paylaştı

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD ekiplerince kurtarılan köpeğin yıkanarak temizlendiğini ve "Şanslı" adının verildiğini belirtti.

Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan köpeğin bakım ve tedavisinin devam ettiğini aktaran Çiftçi, "Yaradılan her can bizler için kıymetli, her can bize emanettir. Can dostumuzun kurtarılması için başta AFAD olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve veteriner ekiplerimize özverili çabalarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Çiftçi
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