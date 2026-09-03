Bakan Ersoy Adıyaman'da! Depremde hasar gören cami ve türbe yeniden hayat buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ ziyaretinin ardından Adıyaman’da da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Kentteki programı kapsamında Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Ersoy, İl Değerlendirme Toplantısı’na katılarak ardından Perre Antik Kenti’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Ersoy’un programı, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyonları tamamlanan Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi’nin yeniden hizmete açılmasıyla devam etti.

KOMMAGENE'NİN BEŞ BÜYÜK KENTİNDEN BİRİ

Bakan Ersoy’un Adıyaman’daki önemli duraklarından biri Perre Antik Kenti oldu. Adıyaman’ın Örenli Mahallesi’nde, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Perre, M.Ö. 1. yüzyılda Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olarak öne çıkarken Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini sürdürdü.

Yerleşimin bir bölümü günümüzde Örenli Mahallesi’nin altında bulunan antik kentte kısmen korunmuş sur duvarları, Roma Dönemi’ne ait ve bugün de kullanılan çeşme ile kaya mezarları bulunuyor.

Bakan Ersoy, Perre Antik Kenti’ni ziyaret ederek alanda devam eden kazı ve koruma çalışmalarını yerinde inceledi.

PERRE'YE 5,8 MİLYON LİRALIK GELECEĞE MİRAS DESTEĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında antik kentte yürütülen kazı ve basit onarım çalışmaları için 2025 yılında 5 milyon 800 bin lira ödenek aktarıldı.

Perre’nin ziyaretçi deneyimini geliştirecek yeni bir çalışma için de süreç başlatıldı.

DEPREMDE HASAR GÖREN TARİHİ ESERLER YENİDEN HİZMETTE

Bakan Ersoy’un Adıyaman programının bir diğer önemli ayağını ise 6 Şubat depremlerinde hasar gören kültür varlıkları oluşturdu. Depremlerde zarar gören Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tarihî yapılar, Bakan Ersoy’un katıldığı programla yeniden hizmete açıldı.

Restorasyon sürecinde yapıların zemin etütleri gerçekleştirilerek radar yöntemiyle duvar taramaları yapıldı, taş ve harç analizleri tamamlandı. Hasar gören kubbe ve minarelerden harim bölümleri ve son cemaat mahallerine, kurşun kaplamalardan taş kemer ve duvarlara kadar kapsamlı bir onarım gerçekleştirildi.

Kubbe ve minarelerde gerekli bölümlerde kontrollü sökümlerin ardından yeniden inşa ve onarım yapılırken hasarlı taşlarda çürütme ve bütünleme uygulamaları gerçekleştirildi. Cephe, iç mekân ve tonozlarda derz onarımı ve yüzey temizliği yapıldı; yapıların özgün mimari unsurlarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Yapısal güvenliğin artırılması amacıyla da gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yapıların deprem hasarları giderilirken özgün mimari değerlerinin korunması ve tarihî eserlerin gelecek nesillere

güvenli şekilde aktarılması hedeflendi.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır