HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bakan Ersoy Adıyaman'da! Depremde hasar gören cami ve türbe yeniden hayat buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman’da kültür ve turizm yatırımları ile devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Adıyaman Valiliğinde İl Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Ersoy, Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti’ndeki çalışmaları takip etti.

Bakan Ersoy Adıyaman'da! Depremde hasar gören cami ve türbe yeniden hayat buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ ziyaretinin ardından Adıyaman’da da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Kentteki programı kapsamında Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Ersoy, İl Değerlendirme Toplantısı’na katılarak ardından Perre Antik Kenti’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Bakan Ersoy’un programı, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyonları tamamlanan Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi’nin yeniden hizmete açılmasıyla devam etti.

Bakan Ersoy Adıyaman da! Depremde hasar gören cami ve türbe yeniden hayat buldu 1

KOMMAGENE'NİN BEŞ BÜYÜK KENTİNDEN BİRİ

Bakan Ersoy’un Adıyaman’daki önemli duraklarından biri Perre Antik Kenti oldu. Adıyaman’ın Örenli Mahallesi’nde, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Perre, M.Ö. 1. yüzyılda Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olarak öne çıkarken Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini sürdürdü.

Yerleşimin bir bölümü günümüzde Örenli Mahallesi’nin altında bulunan antik kentte kısmen korunmuş sur duvarları, Roma Dönemi’ne ait ve bugün de kullanılan çeşme ile kaya mezarları bulunuyor.

Bakan Ersoy Adıyaman da! Depremde hasar gören cami ve türbe yeniden hayat buldu 2

Bakan Ersoy, Perre Antik Kenti’ni ziyaret ederek alanda devam eden kazı ve koruma çalışmalarını yerinde inceledi.

PERRE'YE 5,8 MİLYON LİRALIK GELECEĞE MİRAS DESTEĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında antik kentte yürütülen kazı ve basit onarım çalışmaları için 2025 yılında 5 milyon 800 bin lira ödenek aktarıldı.
Perre’nin ziyaretçi deneyimini geliştirecek yeni bir çalışma için de süreç başlatıldı.

Bakan Ersoy Adıyaman da! Depremde hasar gören cami ve türbe yeniden hayat buldu 3

DEPREMDE HASAR GÖREN TARİHİ ESERLER YENİDEN HİZMETTE

Bakan Ersoy’un Adıyaman programının bir diğer önemli ayağını ise 6 Şubat depremlerinde hasar gören kültür varlıkları oluşturdu. Depremlerde zarar gören Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tarihî yapılar, Bakan Ersoy’un katıldığı programla yeniden hizmete açıldı.

Restorasyon sürecinde yapıların zemin etütleri gerçekleştirilerek radar yöntemiyle duvar taramaları yapıldı, taş ve harç analizleri tamamlandı. Hasar gören kubbe ve minarelerden harim bölümleri ve son cemaat mahallerine, kurşun kaplamalardan taş kemer ve duvarlara kadar kapsamlı bir onarım gerçekleştirildi.

Kubbe ve minarelerde gerekli bölümlerde kontrollü sökümlerin ardından yeniden inşa ve onarım yapılırken hasarlı taşlarda çürütme ve bütünleme uygulamaları gerçekleştirildi. Cephe, iç mekân ve tonozlarda derz onarımı ve yüzey temizliği yapıldı; yapıların özgün mimari unsurlarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Yapısal güvenliğin artırılması amacıyla da gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yapıların deprem hasarları giderilirken özgün mimari değerlerinin korunması ve tarihî eserlerin gelecek nesillere
güvenli şekilde aktarılması hedeflendi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis kılığında yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli tutuklandıPolis kılığında yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Kendisine zarar verdiğini ihbar eden kadın, araçta fenalaşmış halde bulunduKendisine zarar verdiğini ihbar eden kadın, araçta fenalaşmış halde bulundu

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Fenerbahçe'den ayrılacağı kesinleşince demediğini bırakmadı! Talisca'dan yönetime olay sözler

Fenerbahçe'den ayrılacağı kesinleşince demediğini bırakmadı! Talisca'dan yönetime olay sözler

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliği tam not aldı

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliği tam not aldı

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.