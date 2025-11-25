Bakan Ersoy'dan 'Ayasofya' açıklaması: "Özgün yapı titizlikle korunuyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vakıf geleneğinin izlerini günümüzün fotoğraf sanatçılarıyla buluşturan "Zamanın İzleri-Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması"nın ödül törenine katıldı. Vakıf kültürünün asırlık mirasını çağdaş bir bakışla yeniden görünür kıldığını belirten Ersoy, törende yaptığı konuşmada, vakıf kültürünün asırlardır toplumsal dayanışmayı, iyiliği ve insanı merkeze alan bir medeniyet anlayışını yaşattığını kaydetti.

"VAKIF ESERLERİNİ GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, Turizm Bakanlığı olarak vakıf kültürünü güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti ve "Ecdat yadigarı vakıflarımızı, vakıf eserlerimizi gelecek nesillere en doğru ve en sağlam şekilde aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Restorasyon projelerinin önemine de vurgu yapan Ersoy, özellikle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yürütülen kapsamlı çalışmalara dikkati çekti.

Ayasofya’nın ibadete açılmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu ve güçlü iradesi sayesinde gerçekleştiğini hatırlatan Ersoy, caminin UNESCO’daki statüsünün korunması için ciddi bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Ayasofya'da en geniş kapsamlı restorasyon sürecini başlattıklarını kaydeden Ersoy, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde üstümüze düşen neyse yapmak için kollarımızı sıvadık ve Mimar Sinan’dan bu yana Ayasofya’da gerçekleştirilen en kapsamlı en geniş çaplı restorasyon sürecini başlattık. Külliyenin her noktasında çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz"

AYASOFYA'DA MÜHENDİSLİK VE BİLİM ODAKLI RESTORASYON

Bakan Ersoy, Ayasofya’da gerçekleştirilen güçlendirme, onarım ve koruma çalışmalarının mühendislik, sanat ve bilimin buluştuğu büyük bir seferberlik olduğuna vurgu yaptı.

Ersoy, bilim heyetinin çalışmalarını Prof. Dr. Can Binan, Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın, Prof. Dr. Ahmet Güleç, Prof. Dr. Hasan Fırat Diker ve Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten gibi isimlerin yürüttüğünü söyledi.

Kubbe, minare ve dış cephede devam eden teknik işlemler hakkında ayrıntılar paylaşan Ersoy, deprem güçlendirme kapsamında kubbenin kurşun kaplamalarının yenilendiğini, mozaiklerin korunması için kurulan çelik konstrüksiyonun 43,5 metre yüksekliğe ulaştığını belirtti. Bakan Ersoy, zemini korumak için uygulanan çok katmanlı sistemin de Ayasofya’nın özgün dokusunun zarar görmemesi amacıyla titizlikle planlandığını aktardı ve çalışmaların ibadet düzenini aksatmamak için yatsı sonrası başlayıp sabah namazına kadar sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Konuşmasında, İzzet Keribar’a da özel bir atıf yapan Bakan Ersoy, Ayasofya'nın restorasyonu tamamlandığında Keribar ile birlikte yeni fotoğraf çekimleri yapılabileceğini ifade etti. Ersoy, "İlk kitabın sergisini Cumhurbaşkanımız açmıştı; yeni fotoğraflardan hazırlanacak sergiyi de yine Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle açarız" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm sanatçılara ve jüriye teşekkür ederek yarışmanın vakıf kültürüne yönelik farkındalığı artıracağını, toplumumuza ilham veren ve gelecek nesiller için kalıcı bir hafıza oluşturan bir vesile olduğunu söyledi.

"RUHU DİRİ TUTUYOR"

Fotoğraf sanatının bu mirası geleceğe taşıyan gücüne de konuşmasında yer veren Bakan Ersoy, yarışmayı vakıf medeniyeti ruhunun diri tutulmasına sağladığı katkı nedeniyle son derece anlamlı bulduğunu söyledi. Ersoy, vakfın sadece maddi bir bağış değil, insanın yüreğini, kalbini ve ruhunu da sonsuzluğa bağlaması olduğunu ifade etti. Vakıf geleneğinin yetimlerden yaşlılara, şehirlerden doğaya kadar insanlığın tüm kesimlerini düşünen bir medeniyet anlayışı oluşturduğunu kaydeden Ersoy, gerçek zenginliğin mal biriktirmekle değil paylaşmakla mümkün olduğunu dile getirdi.

"FOTOĞRAF SADECE GÖRÜNTÜ DEĞİL"

Bakan Ersoy, yapay zekâ çağında bile fotoğrafın sadece görüntü değil, bir anın duygusunu, hafızasını ve hikâyesini geleceğe taşıyan eşsiz bir sanat olduğunun altını çizdi. Sergide yer alan fotoğrafların, vakıf medeniyetinin toplumsal dayanışmaya, paylaşmaya ve insanı merkeze alan yaklaşımına dair güçlü tanıklıklar sunduğunu ifade eden Ersoy, ünlü isimlerden oluşan jüriye de teşekkür ederek İzzet Keribar, Coşkun Aral, Merih Akoğul, Cengiz Karlıova ve Ali Can Atay’ın eserler arasında seçim yaparken zorlandığını söyledi.

ÖDÜLLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise törende yaptığı konuşmada yarışmanın bu yıl iki ayrı kategoride düzenlendiğini hatırlatarak ödül alan isimleri açıkladı. Aksu, Dijital Renkli ve Siyah–Beyaz ile bu yıl ilk kez açılan Mobil Fotoğrafçılık kategorilerinin büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Konuşmasında, "Bu yıl yarışmamıza ülkemizin dört bir yanından; Azerbaycan, Kıbrıs ve Balkanlar gibi kardeş coğrafyalardan gelen 2 bini aşkın fotoğraf, vakıf kültürünün yalnızca Anadolu’ya değil, gönül coğrafyamıza da sirayet eden evrensel bir değer olduğunu bir kez daha göstermiştir" sözleriyle katılımın genişliğine dikkat çeken Aksu, ödül listesini şu şekilde aktardı:

Dijital Fotoğrafçılık Kategorisi:



-Fatih Sultan Mehmet Han 1.’lik Ödülü

-Mimar Sinan 2.’lik Ödülü

-Bezmialem Valide Sultan 3.’lük Ödülü

Aksu, Mobil Fotoğrafçılık kategorisinde ise vakıf ruhunun farklılık ve çeşitliliğini yansıtmak amacıyla üç özel ödül verildiğini belirterek şu isimleri duyurdu:

-Fahrettin (Türkan) Paşa Özel Ödülü

-İzzet Keribar Özel Ödülü

-Coşkun Aral Özel Ödülü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmaların ardından yarışmanın ödüllerini sahiplerine takdim etti.