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Bakan Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti

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Ufuk Dağ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tatlıses'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Türk müziğinin usta ismine acil şifalar temennisinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.

Bakan Ersoy dan İbrahim Tatlıses e geçmiş olsun ziyareti 1

ERSOY'DAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Emre Adıgüzel ile Fizyoterapist Caner Tan'dan sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Bakan Ersoy, usta sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Ersoy dan İbrahim Tatlıses e geçmiş olsun ziyareti 2

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ersoy, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, Türk müziğinin güçlü sesi olarak nitelendirdiği İbrahim Tatlıses'e acil şifalar dilediğini belirtti.
Sanat hayatı boyunca seslendirdiği eserlerle geniş kitlelere ulaşan ve Türk müziğinin önde gelen isimleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses'in tedavi süreci Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Bakan Ersoy dan İbrahim Tatlıses e geçmiş olsun ziyareti 3

Bakan Ersoy, paylaşımında, sanatçının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederek geçmiş olsun dileklerini yineledi.

Bakan Ersoy dan İbrahim Tatlıses e geçmiş olsun ziyareti 4

Bakan Ersoy dan İbrahim Tatlıses e geçmiş olsun ziyareti 5

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy İbrahim Tatlıses
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