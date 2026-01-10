HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Ersoy'dan kardan "Kız Kulesi" yapan Sivaslı çocukların İstanbul gezisine ilişkin paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde kardan İstanbul'daki Kız Kulesi'nin benzerini yapan çocukların İstanbul ziyaretine ilişkin, "Bu yolculuk, onlar için sadece bir gezi değil, uzun süre hatırlayacakları güzel bir anı oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy'dan kardan "Kız Kulesi" yapan Sivaslı çocukların İstanbul gezisine ilişkin paylaşım

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kardan yaptıkları Kız Kulesi'nin karşısında çay içmeyi hayal eden çocukları İstanbul'da ağırladıklarını belirtti.

Bakan Ersoy dan kardan "Kız Kulesi" yapan Sivaslı çocukların İstanbul gezisine ilişkin paylaşım 1

Sosyal medyada gördüğünde yüzünde bir tebessüm bırakan bu hikayenin kahramanlarını Kız Kulesi'ne götürerek, hayallerini süsleyen yeri yakından gezmelerini sağladıklarını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

Bakan Ersoy dan kardan "Kız Kulesi" yapan Sivaslı çocukların İstanbul gezisine ilişkin paylaşım 2

"Uzun uzun sohbet ettik. Neler hissettiklerini anlattılar, hayallerini paylaştılar. Mutlulukları, heyecanları ve içten teşekkürleri her şeye bedeldi. Bu ziyaret sadece Kız Kulesi'yle sınırlı kalmadı. Çocuklarımız İstanbul'u gezdi, Galata Kulesi'nden Atatürk Kültür Merkezi'ne, Dolmabahçe Sarayı'ndan Atlas Sinema Müzesi'ne adım adım şehri keşfetti. Bu yolculuk, onlar için sadece bir gezi değil, uzun süre hatırlayacakları güzel bir anı oldu."

Bakan Ersoy dan kardan "Kız Kulesi" yapan Sivaslı çocukların İstanbul gezisine ilişkin paylaşım 3

Bakan Ersoy dan kardan "Kız Kulesi" yapan Sivaslı çocukların İstanbul gezisine ilişkin paylaşım 4

Bakan Ersoy dan kardan "Kız Kulesi" yapan Sivaslı çocukların İstanbul gezisine ilişkin paylaşım 5

Bakan Ersoy dan kardan "Kız Kulesi" yapan Sivaslı çocukların İstanbul gezisine ilişkin paylaşım 6
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman TBMM kürsüsünde 'reklam' yaptı! "Modern odaları, lüks villalarıyla..."AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman TBMM kürsüsünde 'reklam' yaptı! "Modern odaları, lüks villalarıyla..."
Berberlerde yapay zeka akımı!Berberlerde yapay zeka akımı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.