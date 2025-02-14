HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Ersoy:'dan 'Kültür Yolu Festivali' mesajı: Diğer şehirler de dahil olacak!

Bakan Ersoy:'dan 'Kültür Yolu Festivali' mesajı: Diğer şehirler de dahil olacak!

14.02.2025 18:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali projesinin büyükşehirler statüsünde sürdürüldüğünü belirtti. Ersoy, "Büyükşehirler tamamlandıktan sonra diğer şehirlerimizi de kademeli dahil edeceğiz" mesajını verdi.

Bakan Ersoy:'dan 'Kültür Yolu Festivali' mesajı: Diğer şehirler de dahil olacak!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi temas ve açılışta bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Ersoy, ilk olarak Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti. Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Ersoy, daha sonra Vali Yiğitbaşı ile görüştü.

BAKAN-ERSOY-KULTUR-YOLU-FESTIVALI-PROJE_564926_167394

Bakan Ersoy, valilik ziyaretinin ardından Zafer Meydanı'nda bulunan Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. İçerisinde çok amaçlı salonlar, atölyeler, eğlence salonları, oyun ve sergi alanları, çocuk ve yetişkin okuma salonları ile terasın bulunduğu 2'si bodrum toplam 6 katlı kütüphane binasının açılışını yapan Bakan Ersoy, protokol üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Ersoy kütüphane açılışının ardından Ayazini köyüne geçti. Burada yapımı süren karşılama merkezinde incelemelerde bulunan Ersoy, vatandaşlarla DA sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Ersoy, bazı otellerde de incelemelerde bulundu.

BAKAN-ERSOY-KULTUR-YOLU-FESTIVALI-PROJE_564927_167394

"BİRAZ DAHA VAKTİ VAR!"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilerin Afyonkarahisar'ın, Kültür Yolu Festivali projesine dahil edilip edilmeyeceği yönündeki sorusu üzerine, "Bu projeler biliyorsunuz büyükşehir statüsünde öncelikli gidiyor. Şu anda büyükşehirler tamamlandıktan sonra diğer şehirlerimizi de kademeli dahil edeceğiz. İlk etapta büyükşehirlerin dahil edilmesi gerekiyor, biraz daha vakti var" dedi. Ersoy, Afyonkarahisar ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine "Afyonkarahisar'a ilk kez gelmiyorum, yıllardır geliyorum. Bu bölge özellikle konsantre olmamız gereken bir bölge olduğunu düşünüyorum. İnşallah küresel turizmde hak ettiği yeri alacak. Potansiyeli çok fazla" diye konuştu.

BAKAN-ERSOY-KULTUR-YOLU-FESTIVALI-PROJE_564928_167394

SANDIKLI'DA KÜTÜPHANE AÇTI

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'daki programının devamında Sandıklı ilçesinde yeni inşa edilen 4 katlı 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Öğrenciler tarafından çiçek verilen Bakan Ersoy, Sandıklı Gardaş Yarenler Grubu'nun halk oyunu gösterisini izledi. Bakan Ersoy'a; Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri, il ve ilçe protokolü de eşlik etti. Bakan Ersoy ve beraberindekiler kurdele keserek, kütüphanenin açılışını yaptı. Kütüphanenin çok amaçlı, 7'den 70'e herkesin kullanabileceği düzeyde olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, kütüphanenin şu anda haftanın 7 gün açık olduğunu, ilerleyen dönemlerde 7 gün 24 açık olmasının planlandığını aktardı. Kütüphanedeki alanları gezen Ersoy, yetkililerden bilgi aldı. Ersoy, daha sonra kent protokolüyle basına kapalı toplantı yaptı.

BAKAN-ERSOY-KULTUR-YOLU-FESTIVALI-PROJE_564929_167394

BAKAN-ERSOY-KULTUR-YOLU-FESTIVALI-PROJE_564930_167394

BAKAN-ERSOY-KULTUR-YOLU-FESTIVALI-PROJE_564931_167394

BAKAN-ERSOY-KULTUR-YOLU-FESTIVALI-PROJE_564933_167394

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
14 Şubat ilanı başını yaktı: Merve Taşkın gözaltına alındı

14 Şubat ilanı başını yaktı: Merve Taşkın gözaltına alındı

Çinli iki otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak! İşte önce çıkan iki il

Çinli iki otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak! İşte önce çıkan iki il

KABİNE mesajı sonrası herkes meraklandı 6 bakan değişiyor: İşte o koltuklar! AK Parti tarihinde bir ilk....

KABİNE mesajı sonrası herkes meraklandı 6 bakan değişiyor: İşte o koltuklar! AK Parti tarihinde bir ilk....

Zehirden hiçbir farkı yok! Erken yaşta kalp krizi riskini artırıyor! 'Kimse kullanmasın' uyarısı

Zehirden hiçbir farkı yok! Erken yaşta kalp krizi riskini artırıyor! 'Kimse kullanmasın' uyarısı

CHP lideri Özel'den çarpıcı iddia! 'Siyasi rakibi olan partileri de kapatacak'

CHP lideri Özel'den çarpıcı iddia! 'Siyasi rakibi olan partileri de kapatacak'

Yer: Ankara... Zincir marketin personel servisiyle et taşıdığı görüntüler infiale yol açmıştı! Skandal olayda yeni gelişme

Yer: Ankara... Zincir marketin personel servisiyle et taşıdığı görüntüler infiale yol açmıştı! Skandal olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.