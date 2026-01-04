HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Ersoy'dan Seddülbahir Kalesi açıklaması: EMYA 2026’ya aday gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale’de yer alan Seddülbahir Kalesi’nin, Avrupa’nın en prestijli müzecilik programlarından biri olan European Museum of the Year Award (EMYA) 2026’ya aday gösterildiğini açıkladı.

Bakan Ersoy'dan Seddülbahir Kalesi açıklaması: EMYA 2026’ya aday gösterildi
Rosetta

Bu adaylığın, Türkiye’nin kültürel mirası koruma ve çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturma vizyonunun uluslararası alanda gördüğü karşılığın somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, “Seddülbahir Kalesi, Bakanlığımızın titiz restorasyon, koruma ve sergileme çalışmalarıyla tarihî kimliğini koruyarak yeniden işlev kazandı. Bugün, yalnızca bir tarihî yapı değil; güçlü bir hafıza ve anlatı mekânı olarak ziyaretçilerini karşılıyor” dedi.

Bakan Ersoy dan Seddülbahir Kalesi açıklaması: EMYA 2026’ya aday gösterildi 1

Bakan Ersoy, aslına uygun restorasyonu tamamlanan Seddülbahir Kalesi’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2023 tarihinde ziyarete açıldığını hatırlatarak, bu açılışın Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde gerçekleştirilmesinin ayrıca anlam taşıdığına dikkat çekti.

Bakan Ersoy dan Seddülbahir Kalesi açıklaması: EMYA 2026’ya aday gösterildi 2

EMYA 2026 adaylığının, yürütülen çalışmaların uluslararası müzecilik çevrelerinde dikkatle takip edildiğini ortaya koyduğunu belirten Ersoy, “Kültürel miras alanlarında gerçekleştirdiğimiz nitelikli restorasyon ve müzecilik projeleriyle, Türkiye’yi bu alanda örnek gösterilen ülkelerden biri haline getirmeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy dan Seddülbahir Kalesi açıklaması: EMYA 2026’ya aday gösterildi 3

Bakan Ersoy dan Seddülbahir Kalesi açıklaması: EMYA 2026’ya aday gösterildi 4

Bakan Ersoy dan Seddülbahir Kalesi açıklaması: EMYA 2026’ya aday gösterildi 5

Bakan Ersoy dan Seddülbahir Kalesi açıklaması: EMYA 2026’ya aday gösterildi 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da domuz sürüsü dron ile görüntülendiElazığ’da domuz sürüsü dron ile görüntülendi
AK Parti'den Özgür Özel'e yanıt: Siyasi yankesicilikAK Parti'den Özgür Özel'e yanıt: Siyasi yankesicilik

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.