Bakan Ersoy, Denizli'de 17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nda konuştu

Bakan Ersoy, açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel işbirliğinin önemine değindi.

Hierapolis'te 70 yıl önce başlayan İtalyan kazı çalışmalarına, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Pamukkale Üniversitesinden bilim insanlarının da katkı sunduğunu belirten Ersoy, bunun arkeoloji alanında geliştirmeye çalıştıkları işbirliği modelinin güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

Arkeolojinin artık yalnızca yapıların ortaya çıkarılmasından ibaret olmadığını ve kazıyla başlayan sürecin koruma, restorasyon, çevre düzenlemesi, ziyaretçi yönetimi, müzecilik, bilimsel yayın ve toplumla buluşma aşamalarıyla birlikte ele alındığını dile getiren Ersoy, "Bir arkeolojik alanı ortaya çıkarmak kadar, onu korumak, anlamlandırmak ve sürdürülebilir biçimde geleceğe taşımak da bizim sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye'de arkeolojik çalışmaların ölçeğini ve temposunu son yıllarda artırdıklarına dikkati çekerek, Türk bilim insanlarının yürüttüğü araştırmaları güçlendirirken yabancı bilim heyetleriyle işbirliğini de daha kapsamlı ve kurumsal bir yapıya kavuşturduklarını anlattı.

İtalyan bilim insanlarının Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürüttüğü arkeolojik kazılara değinen Ersoy, Aslantepe, Hierapolis, Uşaklı Höyük, Karkamış Höyük ve Yumuktepe'nin de aralarında bulunduğu alanlarda İtalyan araştırmacıların çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Türk üniversitelerinden bilim insanlarının da bu çalışmalarda aktif görev aldığını bildiren Ersoy, Türk bilim heyetlerinin yürüttüğü kazılara İtalyan araştırmacıların katılmasıyla işbirliğinin farklı alanlara yayıldığını kaydetti.

Ersoy, uluslararası arkeolojik işbirliğini yabancı ekiplerin birbirinden bağımsız faaliyetleri olarak görmediklerini ifade ederek, bu çalışmaları Türk arkeolojisinin bilimsel kapasitesini büyüten, bilgi ve deneyim paylaşımını artıran ve ortak koruma kültürünü geliştiren bir yapı olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Denizli'nin arkeolojik ve kültürel miras araştırmalarının yoğun biçimde sürdürüldüğü illerden biri olduğunu belirten Ersoy, Aşağıseyit ve Beycesultan höyükleri, Laodikya, Hierapolis, Tripolis, Kolossai ve Attouda gibi antik kentlerde farklı dönemleri kapsayan bilimsel çalışmaların devam ettiğini dikkati çekti.

Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kültür varlıklarının belgelenmesine yönelik çalışmalar da sürdürüldüğünü söyleyen Ersoy, Pamukkale Hierapolis'in UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasının Denizli'nin uluslararası önemini ortaya koyduğunu ifade etti.



Denizli'de kazı ve koruma çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü anlatan Ersoy, Hierapolis'teki ziyaretçi karşılama ve çevre düzenlemesi çalışmalarından Tripolis'te planlanan koruma ve ziyaretçi düzenlemelerine kadar birçok projenin arkeolojik alanların toplumla buluşmasına katkı sağladığını dile getirdi.

TÜRKİYE İLE İTALYA ARASINDA YENİ PROJELER

Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel işbirliğinin arkeolojik kazıların ötesine geçtiğini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Kolezyum'da düzenlediğimiz "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin yaklaşık 6 milyon ziyaretçiye ulaşması, bu işbirliğinin ne kadar geniş kitlelere erişebileceğini bize gösterdi. Bunu takiben "Troya ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri" çalışması ile Troya ve Roma arasındaki tarihsel ve mitolojik bağları ele alan kapsamlı bir sergiyi daha hayata geçirdik. Türkiye'nin farklı müzelerinden seçilen 221 adet eser bugün Roma'da, Anadolu ile İtalya arasındaki binlerce yıllık kültürel ilişkilerin hikâyesini anlatıyor."

Ersoy, önümüzdeki dönemde işbirliğini daha da çeşitlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, Efes Ören Yeri ile Pompeii Arkeoloji Parkı arasında bilimsel ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik diyalog sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Mersin'deki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde İtalya Kültür Bakanlığı Arkeoloji Merkez Enstitüsü ile ortak yürütülmesi planlanan projenin 2027'de hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktaran Ersoy, Kapadokya'da da Türk ve İtalyan uzmanların kültür varlıklarının korunması ve özellikle duvar resimlerinin konservasyonu alanında birlikte çalıştığını belirtti.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA ORTAK ÇALIŞMA

Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin de iki ülkenin ortak hassasiyet gösterdiği alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, İtalya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye iadesi sağlanan kültür varlıklarının işbirliğinin somut sonuçlarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Kazı alanlarında bilim insanlarının bir araya geldiğini, laboratuvarlarda uzmanların birlikte çalıştığını, müzelerin ortak sergiler düzenlediğini ve genç araştırmacıların yeni bilimsel ağlara katıldığını anlatan Ersoy, kültür varlıklarının ortak bir sorumluluk anlayışıyla korunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin arkeolojik zenginliğinin ve bunun beraberinde getirdiği sorumluluğun farkında olduğunu dile getiren Ersoy, "Bizim hedefimiz, Türkiye arkeolojisini daha güçlü bilimsel imkanlarla desteklemek, kazı ve koruma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak. Türk bilim insanlarının uluslararası bilim dünyasındaki etkinliğini artırmak ve ülkemizde çalışan yabancı bilim heyetleriyle nitelikli, karşılıklı ve kalıcı ortaklıklar geliştirmektir. Hierapolis'te bugün bir araya gelmiş olmamızın da bu hedefe önemli bir katkı sunduğuna inanıyorum." dedi.

Ersoy, sempozyumun bu hedeflere katkı sunacağına inandığını belirterek, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli başta olmak üzere işbirliğine katkı sağlayan İtalyan yetkililere, bilim insanlarına, üniversitelere ve Bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

Türk ve İtalyan sanatçılara da teşekkür eden Ersoy, Hierapolis'in tarihi atmosferinde gerçekleştirilen buluşmanın iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirmesini diledi.

Ersoy, konuşmanın ardından, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ve diğer ilgililerle Antik Tiyatro'da düzenlenecek İtalyan keman sanatçısı Riccardo Zamuner'in hem orkestra şefi hem de solist olarak İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile vereceği konser alanına geçti.

Program yağmur nedeniyle yapılamadı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır