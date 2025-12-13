HABER

Bakan Ersoy duyurdu! Çalışma başlıyor: Cemevleri artık imar planlarına işlenecek

Alevi-Bektaşi inancının tarihî ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Üsküdar’daki Karacaahmet Sultan Cemevi anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Bakan Ersoy duyurdu! Çalışma başlıyor: Cemevleri artık imar planlarına işlenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının ev sahipliğinde, kanaat önderleriyle bir araya geldi. Buluşmada ortak değerler, talepler ve beklentiler aynı sofra etrafında istişare edildi.

Bakan Ersoy duyurdu! Çalışma başlıyor: Cemevleri artık imar planlarına işlenecek 1

Bakan Ersoy’un katılımıyla, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda İstanbul Valisi Davut Gül, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Karacaahmet Sultan Dergâhı Başkanı Muharrem Ercan ve Alevi-Bektaşi kanaat önderleri yer aldı.

Bakan Ersoy duyurdu! Çalışma başlıyor: Cemevleri artık imar planlarına işlenecek 2

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Karacaahmet Sultan Cemevinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek buluşmanın karşılıklı dinleme ve sohbet amacı taşıdığını vurguladı.

Bakan Ersoy duyurdu! Çalışma başlıyor: Cemevleri artık imar planlarına işlenecek 3

Ersoy, kanaat önderleriyle bir araya gelmenin kendileri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.
Cemevlerine yönelik bir de müjde paylaşan Ersoy, cemevlerinin artık imar planlarına işlenmesi için mevzuat çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Bakan Ersoy duyurdu! Çalışma başlıyor: Cemevleri artık imar planlarına işlenecek 4

HOŞGÖRÜ VE TOPLUMSAL BARIŞ VURGUSU

Alevi-Bektaşi inancının hoşgörü temeline dayandığını belirten Ersoy, bu inancın insanı merkeze alan öğretisiyle toplumsal barış ve kardeşliğin önemli güvencelerinden biri olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Alevi-Bektaşi inancı ve kültürünün hoşgörüye dayanan öğretileriyle bu toprakların ortak değerlerinden biri olduğuna işaret etti.

Bakan Ersoy duyurdu! Çalışma başlıyor: Cemevleri artık imar planlarına işlenecek 5

TTÜM VATANDAŞLARIMIZ BU BÜYÜK AİLENİN EŞİT FERDİDİR

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşların inançlarını özgürce yaşamasını temel bir görev olarak gördüğünü vurgulayan Ersoy, inancı, kökeni veya dili ne olursa olsun herkesin bu ülkenin ayrılmaz ve eşit bir ferdi olduğunu ifade etti.
Son yıllarda Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulmasıyla birlikte, sahadan gelen ihtiyaç ve taleplerin daha yakından takip edildiğini belirten Ersoy, bu çerçevede sorunların tespit edilerek çözüm odaklı adımlar atıldığını söyledi.

Bakan Ersoy duyurdu! Çalışma başlıyor: Cemevleri artık imar planlarına işlenecek 6

DİNLEMEK İÇİN BURADAYIM

Konuşmasını uzun tutmak istemediğini belirten Bakan Ersoy, asıl amaçlarının kanaat önderlerini dinlemek olduğunu vurguladı.
Görüş ve taleplerin not alınacağını ifade eden Ersoy, çözülebilecek konuların hızlıca değerlendirileceğini, diğer başlıklar için ise ilgili kurumlarla birlikte çalışma yürütüleceğini dile getirdi.

Bakan Ersoy duyurdu! Çalışma başlıyor: Cemevleri artık imar planlarına işlenecek 7

Ersoy, benzer buluşmaların önümüzdeki süreçte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerde de yapılabileceğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

BULUŞMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Karacaahmet Sultan Cemevi’ndeki buluşmada, Alevi-Bektaşi toplumunun cemevlerine ilişkin sahadan gelen başlıklar da istişare edildi.
Toplantıda öne çıkan konular arasında, cemevlerinin mülkiyet sorunları ve kurumsal yapıya ilişkin beklentiler yer aldı.

Bakan Ersoy duyurdu! Çalışma başlıyor: Cemevleri artık imar planlarına işlenecek 8

Bu kapsamda, cemevlerine ilişkin talepler dile getirilirken Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurumsal konumu ve bütçesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Bakan Ersoy duyurdu! Çalışma başlıyor: Cemevleri artık imar planlarına işlenecek 9

Bakan Ersoy, Bakanlık olarak ihtiyaçların karşılanması hususunda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayarak cemevlerinin imar planlarında yer alacağını, planlama ve uygulama süreçlerinin bu çerçevede yürütüleceğini ifade etti.
Cemevlerinin artık planlara işlenmesi için mevzuat çalışmalarına başlanacağını söyleyen Ersoy, ardından da yeni tahsislerin ve taleplerin karşılanacağı müjdesini verdi.

Bakan Ersoy duyurdu! Çalışma başlıyor: Cemevleri artık imar planlarına işlenecek 10

Karacaahmet Sultan Cemevi'ndeki buluşma birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

