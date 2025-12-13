HABER

Uyarılara rağmen pazar yerini kirleten esnaf cezadan kurtulamadı

Aydın'ın Germencik ilçesinde zabıta ekipleri tarafından pazar yerlerinde yapılan denetimlerde, çevre temizliği kurallarına uymadığı tespit edilen pazarcı esnafına mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Germencik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından pazar yerlerinde çevre temizliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda belediye tarafından pazar yerlerinin temiz ve düzenli kalması amacıyla pazarcı esnafına erken saatlerde çöp poşeti dağıtılmasına rağmen, yapılan kontrollerde geçtiğimiz hafta uyarılan bazı esnafın pazar alanını yeniden temiz bırakmadığı tespit edildi. Bunun üzerine ilgili esnaflar hakkında mevzuat kapsamında idari yaptırım karar tutanakları düzenlenerek cezai işlem uygulandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, pazar yerlerinde çevre temizliğinin önemine dikkat çekerek, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Başkan Zencirci, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlemlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Sosyal alanların temiz tutulmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, daha temiz ve düzenli bir ilçe için tüm esnaf ve vatandaşları kurallara uymaya davet eden Başkan Zencirci; "Zabıta ekiplerimiz, pazar yerlerimizin temiz ve düzenli kalması adına pazarcı esnafımıza erken saatlerde çöp poşeti dağıtmaktadır. Buna rağmen yapılan denetimlerde, geçtiğimiz hafta uyarılmasına rağmen pazar yerini tekrar temiz bırakmadığı tespit edilen esnaflarımıza ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım karar tutanakları düzenlenerek cezai işlem uygulanmıştır. Pazarcı esnafımızı bir kez daha uyarıyoruz. Pazar yerlerinde çevre temizliğine gerekli özen gösterilmediği takdirde denetimlerimiz aralıksız sürecek, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlemler kararlılıkla devam edecektir. Sosyal alanlarımızı temiz tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir ilçe için lütfen kurallara hep birlikte uyalım" dedi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın
