Bakan Ersoy duyurdu: İşletmeler milyonlarca şarkıyı kullanabilecek

Müzik lisansı uygulamasının yaygınlaştırılması ve sektördeki telif hakları sorunlarının çözülmesi amacıyla gerçekleştirilen 'Müzik Lisansına İlişkin İşbirliği Protokolü' imza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve çok sayıda sanatçı, müzik meslek birliklerini temsilen MESAM (Türkiye Musiki Eser Sahipleri ve Bestecileri Meslek Birliği), MSG (Musiki Eser Sahipleri Grubu), MÜYAP (Müzik Yapımcıları ve Prodüktörleri Meslek Birliği), MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Birliği), MÜYA-BİR (Müzik Yazarları Birliği), RİYAP (Radyo, Televizyon ve İletişim Araçları Yapımcıları Meslek Birliği) ve TSB (Türk Ses Sanatçıları Birliği); gastronomi sektörünü temsilen TURYİD (Türk Yemek Restoranları ve İşletmeleri Derneği) ve TÜRES (Turizm Restoranları ve Eğlence Yerleri Derneği); konaklama sektörünü temsilen ise TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği) ve TÜROFED (Türkiye Turizm Otelcileri ve İşletmecileri Federasyonu) üyeleri katıldı.

'UYGULAMA ÖNCESİ 5 BİN HUKUKİ İŞLEM BULUNUYORDU'

Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmada "2023 yılında önemli bir adım attık. Müzik meslek birliklerimiz MESAM, MSG, MÜYAP, MÜYORBİR, MÜYA-BİR, RİYAP ve TSB ile konaklama tesislerini temsilen TÜROB ve TÜROFED arasında işbirliği içerisinde konaklama tesislerinde müzik lisans belgesi uygulamasını başlattık. Uygulama kapsamında konaklama tesislerinin indirimli bedellerle eşit koşullarda tek noktadan kolay bir şekilde müzik lisansına ulaşabilmeleri sağlanmıştır. Lisanslama sisteminin bu şekilde tabana yayılmasıyla eser sahibi ve sanatçıların elde ettiği telif gelirlerinde ciddi bir artışı da beraberinde getirmiştir.Son 2 yılda bu artış yüzde 345 gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 2024 yılı sonu itibariyle müzik meslek birliklerinin meslek gelirleri 2,2 milyarı aşmış durumdadır.Lisanslı otel sayısı ise uygulama öncesine göre 7 kat artışla 14 bine ulaştı. Ayrıca turizm ve müzik sektörleri açısından olumsuz sonuçlar doğuran ve yargıya da yansıyan anlaşmazlıkları yine bu uygulamamızla sonlandırmış olduk.Uygulamadan önce telif ihlalleri nedeniyle meslek birliklerinin konaklama tesisleri aleyhine başlattığı 5 bin hukuki işlem bulunuyordu. Bu uygulama sayesinde ise hakkında hukuki işlem başlatılan tek bir konaklama tesisi bile bulunmamaktadır Yani 5 binden sıfıra. Telif hakkı sahipleriyle konaklama tesisi sahipleri arasında 40 yıldır devam eden sorun, hakkaniyete uygun bir şekilde çözümlenmiş oldu " diye konuştu.

'İŞLETMELER MİLYONLARCA ŞARKIYI KULLANABİLECEK'

Konaklama sektöründeki bu başarının gastronomi sektörü için de hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Ersoy, "Dolayısıyla taraflar arasında bakanlığımızın koordinasyonunda bir müzakere sürecini başlattık. Müzik meslek birliklerini temsilen MSF ve MÜZVED gastronomi sektörünü temsilen TURYİD ve TÜRES masada yer aldılar. Paydaşlarımızın çözüm odaklı yaklaşımları sayesinde de güzel bir sonuç elde ettik. Müzik meslek birliklerimiz, tek elden lisanslama yapmayı ve tarife bedellerini ortalama yüzde 70 oranında indirmeyi kabul ettiler. TURYİD ve TÜRES ise üyelerinin telifli müzik kullanmaya teşvik etmek ve üyelerinin koordinasyonunu sağlama sorumluluğunu üstlendiler.Gelinen noktada TURYİD ve TÜRES üyesi işletmeler kapasitelerine ve işletme türlerine göre belirlenmiş bedeller kapsamında milyonlarca şarkıyı kullanabilecek. Biz bu protokolü lokanta, restoran, kafe, eğlence tesisleri gibi büyük müşteri kitlesi olan ve müzikten faydalanan işletmelerin yıllardır yaşadığı telif anlaşmazlıklarının çözümünde önemli bir aşama olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bu işbirliği hem müzisyenlerin hakettiğe gelire ulaşmasını hem de gastronomi işletmelerinin hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine önemli katkılar sunacaktır. Taraflar arasında yıpratıcı sonuçlar doğuran yargı süreçlerinin önüne geçilecektir" dedi.

'TÜM SEKTÖRE BU FIRSATTAN YARARLANMALARI İÇİN ÇAĞRI YAPIYORUM'

MESAM Başkanı Recep Ergül ise, yeni protokolün her iki tarafa da olumlu yansıyacağını vurgulayarak, özellikle yeme içme sektörüne, restoranlara ve kafelere yüzde 70 oranında indirim uygulandığını belirtti. Ergül, "Sanatçılar tabiri caizse artık sürümden kazanmış olacaklar. Gerçekten çok güzel bir adım oldu, hayırlı olsun" dedi.TÜROB ve TÜROFED’i temsilen konuşan Ramazan Bingöl ise, "En önemli katkıyı Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Bakanlık ekibi sağladı. Aylardır bir müzakere sürdürüyorduk. Burada sektöre şu çağrıyı yapıyorum.Altı ay içinde TURYİD ve TÜRES üyeliği ile yüzde 70 indirimden faydalanıyor. Mevcut mahkeme ve sorunlar da çözülmüş oluyor. Onun için tüm sektöre çağrı yapıyorum bu fırsattan faydalanmaları için. Bu sektörümüz için çok önemli ve tarihi bir gün" dedi. MSG Başkanı Ferhat Göçer ise, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Tünelin ucundaki ışığın görüldüğü bir gün aslında eser sahipleri adına. Gerçek sanatçılar yani eser sahipleri müziğimizi dilimizi kültürümüzü oluşturan asıl mutfaktaki dostlarımız için hayat mücadelelerinde destek olabileceğimiz önemnli bir gün bugün. Emeği geçen başta Sayın Bakanımız olmak üzere, çözüm odaklı yaklaşımlarıyla tüm bileşenlere yürekten teşekkür ediyorum " dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır