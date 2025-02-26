Bakan Ersoy gelmedi, CHP’liler komisyonu terk etti

Bolu yangını komisyonuna Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılmaması üzerine CHP grubu komisyondan ayrıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: "BİLİRKİŞİYE 'BAKANLIĞI ÇIKAR ORADAN' DEDİLER"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Bolu Kartalkaya'daki Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin 21 Ocak'ta bir bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu kaydederek partisinin grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı.

"Bu bilirkişiye 'korsan' dediler. Bu bilirkişinin raporuna 'korsan' dediler ve bilirkişi raporunu teslim almadılar. Sonra da 'bu bilirkişi raporunu teslim almama meselesinin kanıtını bulamayacağımızı' söylediler. 'Yok öyle bir şey' dediler, 'korsan' dediler. Önce 'Bilirkişiyi takviyelerle güçlendirdik' dediler ama bu belgenin bize geleceğini tahmin etmediler. Bu bilirkişinin raporunda sorumlular, Bolu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, yeni adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bolu İl Özel İdaresi, söz konusu otelin işletmecileri ve 'Turizm İşletmesi Belgesi' düzenleyen kurum olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı yazmışlar. Bu bilirkişiye 'Bakanlığı çıkar oradan' dediler. Bunlar 'Çıkaramayız' dedi. 'Burada Bolu Belediyesi yok, kanuna göre sorumlu değil, yazamayız' dediler. Bunun üzerine bu bilirkişiye 'Raporu almayız' dediler."

Özel, bilirkişi raporuna belediyenin dahil edilip, Bakanlığın çıkarılmasının istendiğini ileri sürerek, "Bu beyefendiler mesleki ve kişisel namuslarına sahip çıkıyorlar. O zaman diyorlar ki 'Affınızı isteyin.' 21'inde görev vermiş, '3 günde yaz' demiş. 3 gün sabahlara kadar çalışıp yazmışlar, 24'ünde teslim etmişler. Bunlar teslim almamış ve azillerini istemiş." diyerek, elindeki azilnamelerin olduğu dövizleri gösterdi.

Bu bilirkişilerin utanacak bir şeyi olmadığını, bu işin peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Özel, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'korsan' dediğin bilirkişilerin de 'korsan' dediğin raporun da savcının da onların yazdığı raporun da azil yazılarının da hepsi elimizde duruyor. Bundan sonra mahkeme sürecinde geçmişteki bu bilirkişiler şahit olup, her şeyi anlatsınlar da şimdi anlatamazlarsa yarın kurulacak mahkemelerde anlatsınlar da Adalet Bakanlığı eliyle korsan faaliyet neymiş sen de gör, kurtarmaya çalıştığın Turizm Bakanı da görsün." dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır