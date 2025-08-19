HABER

Bakan Ersoy 'Önemli bir eksiklik' dedi! Baskılar sonuç verdi: Spotify, Türkiye'de ofis açıyor

Dünyanın önde gelen müzik platformlarından Spotify Türkiye'de ofis açıyor. Ses getiren kararı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu. Bakan Ersoy, "Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026’da İstanbul’da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy 'Önemli bir eksiklik' dedi! Baskılar sonuç verdi: Spotify, Türkiye'de ofis açıyor
Ufuk Dağ

Türkiye, küresel müzik endüstrisinde merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından Spotify, Türkiye’de ofis açacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile Türkiye Temsilcisi Mithat Özbek ve beraberlerindeki heyetle bir araya geldikleri toplantının ayrıntılarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Ersoy Önemli bir eksiklik dedi! Baskılar sonuç verdi: Spotify, Türkiye de ofis açıyor 1

Bakan Ersoy’un, Türkiye’nin yerli ve millî sosyal medya platformu olan Next Sosyal’den de yaptığı paylaşım şöyle:

“Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify'dan hak ettiği desteği görmesi için kısa sürede somut ilerlemeleri birlikte yaşayacağız. Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026’da İstanbul’da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek.

Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul’da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz.

Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024’te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor.
Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak.

Türkiye’nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz.”

SPOTIFY İSTANBUL’A GELİYOR: 2026’DA OFİS AÇILACAK

Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından Spotify, 2026’da İstanbul’da ofis açarak Türkiye’deki varlığını güçlendirecek. Böylece yerli müzik endüstrisiyle daha yakın çalışılacak, iş birlikleri derinleşecek.

Bakan Ersoy Önemli bir eksiklik dedi! Baskılar sonuç verdi: Spotify, Türkiye de ofis açıyor 2

DEV BULUŞMA EYLÜL'DE! AÇILIŞI BAKAN ERSOY YAPACAK

Spotify, Eylül ayında İstanbul’da büyük bir Müzik Zirvesi düzenleyecek. Dünyadan ve Türkiye’den sektör temsilcilerinin katılacağı zirvenin açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak.

TÜRK SANATÇILARIN KÜRESEL REKORU: 2,8 MiLYAR YENi DİNLEYİCİ

Türk sanatçıların küresel yükselişinde 2024 önemli bir dönüm noktası oldu. Türk sanatçılar dünya genelinde 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaştı. Türkiye’nin günlük müzik listelerinin yüzde 90’ı yerli sanatçılardan oluştu.

GELİRLERİN YARISI ARTIK YURT DIŞINDAN GELİYOR

Spotify verilerine göre Türk sanatçılar, telif gelirlerinin yarısından fazlasını Türkiye dışındaki dinleyicilerden elde etmeye başladı. Bu gelişme, Türk müziğinin küresel pazarda güç kazandığını ortaya koyuyor.

YENİ YETENEKLERE VE KADIN SANATÇILARA KÜRESEL DESTEK

Spotify, Türk sanatçıları küresel sahneye taşımak için RADAR ve EQUAL programlarıyla genç yeteneklere ve kadın sanatçılara da destek verecek.

Bakanlık kaynakları bununla birlikte Türkiye’nin müzik diplomasisine de yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

