Bakan Ersoy Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı Nevşehir'de olacak!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’nın etkileyici coğrafyasına ev sahipliği yapan Nevşehir’in, milyonlarca yılda oluşan jeolojik yapısı, yer altı şehirleri, kaya oyma kiliseleri ve farklı uygarlıkların izlerini taşıyan geçmişiyle dünyanın en özel kültür destinasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, “Her şehrin kendine özgü kimliğini ve kültürel birikimini öne çıkaran bir anlayışla hazırladığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Nevşehir durağında, bu benzersiz coğrafyanın binlerce yıllık birikimini kültür, sanat ve gastronominin evrensel diliyle buluşturuyoruz. Nevşehir Kültür Yolu Festivalimizle bir yandan kültürel değerlerimizi yaşatıp gelecek nesillere aktarmayı, diğer yandan Kapadokya’nın uluslararası görünürlüğünü ve marka değerini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Nevşehir’i, kültürden sanata, gastronomiden geleneksel mirasa uzanan zengin bir programla Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için çok daha kapsamlı bir deneyim noktasına dönüştürüyoruz.” dedi.

Bakan Ersoy, Nevşehir'in köklü mutfak kültürünün de festivalin önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayarak, 43 Lezzet Noktası seçkisiyle testi kebabından çömlek fasulyesine, bölgeye özgü üzüm ve kabak çekirdeğinden geleneksel tatlara uzanan zengin mutfak kültürünün ziyaretçiler için özel bir keşif rotası oluşturacağını ifade etti.

EHRİN DÖRT BİR YANINDA ONLARCA ETKİNLİK

Nevşehir Kültür Yolu Festivali süresince şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilecek etkinlikler kentin benzersiz mirasını kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacak. Nevşehir Kültür Yolu Festivali, tarihi, doğal ve kültürel değerlerini çağdaş sanatla bir araya getirerek ziyaretçilere Kapadokya'yı farklı bir bakış açısıyla deneyimleme imkanı sunacak.

Festival boyunca Nevşehir; konserler, sergiler, atölyeler, etkinlikler ve söyleşilerle şehrin dört bir yanında kültür ve sanatın buluşma noktası olacak. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden programda şehir, dokuz gün boyunca kültür ve sanatla iç içe bir atmosfer sunarken, ziyaretçiler de Nevşehir'in tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliğini bir arada deneyimleme fırsatı bulacak.

KAPADOKYA SEMALARI BALONLARLA RENKLENECEK

Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri de 7. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali olacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek organizasyonda, 25'i özel şekilli olmak üzere toplam 35 sıcak hava balonu Kapadokya semalarını renklendirecek. Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Night Glow gösterileri ise yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz görsel şölen yaşatacak

43 LEZZET NOKTASI KAPADOKYA MUTFAĞINI TANITACAK

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 43 Lezzet Noktası, kentin köklü gastronomi kültürünü ziyaretçilerle buluşturacak. Festival boyunca seçkide yer alan restoranlar, kafeler ve yerel işletmeler Kapadokya mutfağının en özel tatlarını misafirlerine sunacak.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programına Kapadokya’nın ilk ve tek Michelin yıldızlı restoranının şefi Duran Özdemir ev sahipliği yapacak. Michelin yıldızlı şef Zeynep Pınar Taşdemir, Michelin yıldızlı şef Maksut Akşar, şef Doğa Çitçi, akademisyen Prof. Özge Samancı ile gazeteci ve yazar Zeynep Kakınç ise konuk olarak yer alacak.

Kapadokya'nın volkanik toprakları ile Orta Anadolu'nun köklü tarım ve bağcılık geleneğinin şekillendirdiği Nevşehir mutfağı; soğanlama, ağpakla, gendirme, dıvıl, yöreye özgü kuru fasulyeler, kabak tatlısı, dolaz, kayısı ve ayva dolmaları gibi pek çok özgün lezzeti festival ziyaretçileriyle buluşturacak.

GÖREME’DE MÜZİK ŞÖLENİ YAŞANACAK

Nevşehir’de festival akşamları Göreme Festival Alanı’nda düzenlenecek konserlerle renklenecek. Program kapsamında Hakan Altun, Poizi, Buray, Sefo, Merve Özbey, Alişan, Oğuzhan Koç, Bengü ve Gökhan Türkmen Nevşehir’de sahne alarak festival akşamlarında müzik şöleni yaratacak.

SERGİLER, ATÖLYELER VE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Festival kapsamında Güray Müze'de "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ve “Distopik Evrenin Köhne Yapıları”, Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi'nde ise "Yaşayan Miras: Nevşehir Sergisi" ve "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri" sanatseverlerle buluşacak.

Avanos Amfi Tiyatro'da kurulacak Çocuk Köyü ve ASELSAN Çocuk Şenliği minik ziyaretçileri ağırlarken, geleneksel sanat atölyeleri, yaşayan miras etkinlikleri ve söyleşiler de festival programında yer alacak.

Fotoğraf tutkunları ise FotoMaraton Nevşehir ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde Kapadokya'nın büyüleyici atmosferini kendi objektiflerinden ölümsüzleştirecek.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali, 1-9 Ağustos tarihleri arasında konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce etkinlikle ziyaretçilerine Kapadokya'nın kültürel zenginliğini sanatla iç içe deneyimleme fırsatı sunacak.