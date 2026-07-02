Bakan Ersoy'un gündemi İstanbul'un kültür ve turizm rotası

Görüşmede tarihî ve kültürel mirasın korunması, kültür ve sanat faaliyetlerinin güçlendirilmesi, turizm potansiyelinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyacak başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. İstanbul Valiliğinde gerçekleşen görüşmede, dünyanın en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan İstanbul'un sahip olduğu tarihî, kültürel ve sanatsal zenginliğin korunması ve bu birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Ersoy ile Vali Gül, İstanbul'un kültür ve sanat hayatını daha da zenginleştirecek projeler ile şehrin ulusal ve uluslararası alandaki kültürel konumunu güçlendirecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. İstanbul'un sahip olduğu eşsiz mirasın korunmasının yanı sıra, bu değerlerin daha geniş kitlelerle buluşturulmasına yönelik yürütülen çalışmalar da toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı.

KÜLTÜR VE SANAT YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede, kültürel mirasın korunmasına yönelik devam eden çalışmaların yanı sıra, kültür ve sanat etkinliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması, şehrin kültürel yaşamını destekleyecek projelerin geliştirilmesi ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İstanbul'un tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan çok katmanlı yapısının korunmasının önemine dikkat çekilirken bu zenginliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ

Toplantıda ayrıca İstanbul'un turizm potansiyelini daha da güçlendirecek çalışmalar da ele alındı. Şehrin dört mevsim ziyaretçi çeken güçlü bir destinasyon olarak konumunu pekiştirecek uygulamalar, turizm çeşitliliğini artıracak projeler ve ziyaretçi deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

İstanbul'un kültürel mirası ile turizm potansiyelini birlikte güçlendiren çalışmaların, şehrin uluslararası rekabet gücüne de önemli katkılar sağlayacağı ifade edilirken ilgili kurumlar arasındaki güçlü iş birliğinin bu süreçte belirleyici rol üstleneceği belirtildi.

Görüşme, İstanbul'un kültür, sanat ve turizm alanında yürütülen çalışmaların eş güdüm içerisinde sürdürülmesi ve yeni dönem hedeflerine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, nazik ev sahipliği ve verimli değerlendirmeleri dolayısıyla İstanbul Valisi Davut Gül'e teşekkür etti.