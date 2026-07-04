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Bakan Ersoy: "Venezuela'nın yanında olmaya devam edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bölgeye ulaştırılan insani yardımlara ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dost ve kardeş Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Bakan Ersoy: "Venezuela'nın yanında olmaya devam edeceğiz"
Doğukan Akbayır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bölgeye ulaştırılan insani yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Ersoy: "Venezuela nın yanında olmaya devam edeceğiz" 1

GIDA VE HİJYEN MALZEMELERİ GÖNDERİLDİ

Venezuela ile yıllara dayanan dostluk ve dayanışmanın zor zamanlarda da aynı kararlılıkla sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, Bakanlığa bağlı TİKA aracılığıyla depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere arama kurtarma ekipmanları, acil ihtiyaç malzemeleri, gıda ve hijyen kitlerinin Venezuela makamlarına teslim edildiğini ifade etti.

Bakan Ersoy: "Venezuela nın yanında olmaya devam edeceğiz" 2

Önümüzdeki günlerde barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarına yönelik ilave yardım malzemelerinin de bölgeye ulaştırılacağını kaydeden Ersoy, Türkiye'nin insani yardımı yalnızca afet dönemleriyle sınırlı görmediğini, dost ve kardeş ülkelerle kurduğu güçlü iş birliğini her koşulda sürdürdüğünü vurguladı.

Bakan Ersoy: "Venezuela nın yanında olmaya devam edeceğiz" 3

Türkiye'nin Venezuela'ya yönelik desteklerinin deprem sonrasıyla sınırlı olmadığını belirten Ersoy, TİKA'nın bugüne kadar hayata geçirdiği kalkınma ve insani yardım projeleriyle iki ülke arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti.

Bakan Ersoy: "Venezuela nın yanında olmaya devam edeceğiz" 4

Bakan Ersoy: "Venezuela nın yanında olmaya devam edeceğiz" 5

BAKAN ERSOY YARALARIN SARILMASINI TEMENNİ ETTİ

Bakan Ersoy, paylaşımında depremin yaralarının en kısa sürede sarılması temennisinde bulunarak, "Dost ve kardeş Venezuela halkının bu zorlu süreci dayanışma içinde aşacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Ersoy: "Venezuela nın yanında olmaya devam edeceğiz" 6

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Mehmet Nuri Ersoy
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