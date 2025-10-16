Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze’deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER DE ELE ALINDI

Şarm el-Şeyh’te imzalanan Niyet Beyanı’nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Ayrıca, Suriye’deki gelişmeler, İran’ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır