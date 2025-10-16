HABER

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze’deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER DE ELE ALINDI

Şarm el-Şeyh’te imzalanan Niyet Beyanı’nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Ayrıca, Suriye’deki gelişmeler, İran’ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

