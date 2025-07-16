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Bakan Fidan, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Cemal’i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkevi’nde ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Usame Cemal ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Cemal’i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu New York’ta, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Usame Cemal’i kabul etti. Görüşmeye ilişkin bakanlıktan fotoğraf paylaşıldı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Hakan Fidan abd
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