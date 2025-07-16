Bakan Fidan, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Cemal’i kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkevi’nde ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Usame Cemal ile bir araya geldi.
16.07.2025 23:26
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu New York’ta, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Usame Cemal’i kabul etti. Görüşmeye ilişkin bakanlıktan fotoğraf paylaşıldı.
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