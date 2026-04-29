Bakan Fidan'dan ABD-İran ateşkesi hakkında açıklama: "Mümkün olmayabilir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"UZLAŞILMASI GEREKEN MADDELER ÇOK ÖNEMLİ VE FAZLA"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Devam eden müzakereleri konuşmamda da ifade etmeye çalıştım. Biz destekliyoruz, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu önemli bir konu. Şu anda ateşkesin uzatılması önemli bir husus. Ateşkesin tekrar bir 15 günlüğüne gündeme geldiğini ifade ettiniz ama bizim için önemli olan tabii tekrar savaşa dönülmemesi.

Ateşkes ilk ilan edildiğinde 15 günlüğüne, biz o zaman da ifade etmiştik, müzakereye ulaşılması, anlaşmaya varılması gereken maddeler çok önemli ve çok fazla.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMA NİYETİ ÖNEMLİ"

Bunların iki hafta içerisinde çözülmesi mümkün olmayabilir. Bizim ilave uzatmalara ihtiyacımız olabilir. Ben tarafların da bu konuda açıkçası istekli olduğunu gördüm. Çünkü uluslararası toplumun baskısı açıkçası bunu da biraz gerekli kılıyor. Ben bundan sonraki süreçte önümüzdeki birkaç günün çok kritik olduğunu düşünüyorum.

Müzakere taraflarının şu anda bazı detay konuları netleştirmesi itibarıyla bu birkaç gün çok önemli. İki tarafın da özellikle bir ateşkese ve barışa daimi olarak ulaşma niyetiyle ve Hürmüz Boğazı'nı açma niyetiyle hareket etmeleri fevkalade önemli.

Burada halledilmesi gereken bazı detaylı konular var. Ben açıkçası Pakistanlı kardeşlerimizin maharetine güveniyorum. Bizim de desteğimiz devam edecek.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SİYASİ İRADE YOK"

Biz hiçbir zaman için üyelik koşullarının gerçekleşmemesi ve gerçekleşmeden girilmesi gibi bir talep içerisinde olmadık. Tabii ki bir yere girecekseniz bunun şartları vardır; bu şartlar önünüze konur ve siz bu şartlara uyduğunuz zaman buraya girersiniz. Fakat sorun şurada; Avrupa Birliği'nde 'Türkiye'nin şartlar sağlandığı zaman biz Avrupa Birliği üyesi olmasını kabul ediyoruz' diye bir siyasi irade yok

Avrupa ile ilişkilerimizi her alanda ilerletmeye çalışıyoruz Avrupa ülkeleriyle. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi'ni imzaladık. İngiltere ile ilişkilerimiz gayet iyi, sürekli artıyor ve ilerliyor. Bunu daha da kalıcı ve sistemli bir hale getirmek için her iki taraf da siyasi irade koydular ve Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı.

"İKİLİ İLİŞKİLERMİZ GERÇEKTEN ÇOK İYİ

Aslında bizim değerli arkadaşlar Avrupa ülkeleriyle ikili bazda ilişkilerimiz gerçekten çok iyi. Yani bir tanesiyle belki çok sıkıntılı konularımız var, bir diğeriyle de biraz daha sıkıntılı ama geri kalan ülkelerle ticari konularımız, güvenlik konularımız, savunma sanayi aklınıza gelen bütün konularda gerçekten çok iyi ilişkilerimiz var. Ama Avrupa Birliği olarak kurumsal ilişkiye geldiği zaman orada işler değişiyor. Yani dediğim gibi onun başka boyutu var.

Ama biz hem Avrupa Birliği kurumlarıyla hem de Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimizi en iyi şekilde ilerletmeye devam edeceğiz. Diplomatlar olarak bu bizim görevimiz. Her iki tarafın da, hem Avrupa tarafının hem Türk tarafının gerçekten ticareti ilerletmeye, daha fazla dayanışmaya, krizlerle dolu bu coğrafyada daha dayanıklı olmaya ihtiyacımız var. Yoksa ittifakların azaldığı, ihtilafların çoğaldığı, zaten var olan krizlerin yönetilmesinde zorluk yaşadığımız bir yerde taraflar giderek daha fazla birbirlerini yıpratırlar.

"İNANILMAZ BİR İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİ VAR"

Ben Sayın Bakan'ın yaklaşımını da gerçekten çok takdir ediyorum; özellikle Üç Deniz Girişimi'nde de görüldüğü gibi beraber de bir konsepte karar birliği kıldık. Yani buranın özellikle ulaştırma, enerji güvenliği gibi konularda bir fonksiyona ulaşması örnek bir model teşkil eder. Avusturya ile Türkiye arasında enerji birliği, enerji özellikle bölgesel güvenliği açısından çok fazla işbirliği yapılabilir. Avusturya'nın çok iyi enerji firmaları var, uluslararası tecrübesi olan; kendisi burada enerji üretmiyor ama enerji firmaları gerçekten uluslararası arada çok güçlü. Şu anda büyük LNG terminallerimiz var, onları da yakında Avrupa enerji güvenliği için daha fazla devreye sokma konusunda bir duruş var.

İnanılmaz bir işbirliği potansiyeli var. Bize tek düşen oturup bu işbirliği alanlarını yapıcı bir şekilde ortaya koyup karara bağlayıp bir an önce uygulamak.

