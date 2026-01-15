Bakan Fidan'dan flaş SDG çıkışı: "Türkiye ve Suriye için sorun olmaktan çıkacak"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dünya çapında yaşanan son gelişmeleri ve Türkiye'nin adımlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan mesajlar şöyle:
- Dünya Gazze'de sınıfta kaldı. Uluslararası sistemin test edildiği bir sınav modeliydi. Gazze'de kalıcı ateşkes için çalışacağız.
SDG ÇIKIŞI: KARARLI POLİTİKAMIZ SÜRECEK
- SDG/YPG, Türkiye ve Suriye için sorun olmaya devam ediyor. Türkiye olarak bu konuda kararlı politikamız sürecek. Bu yıl Suriye ve bizim için sorun olmaktan çıkacak.
- SDG hep aynı oyunu oynuyor. Suriye'nin kuzeyinde güç kullanınca geri adım atıyorlar. Bu döngüden çıkıp 10 Mart Mutabakatı'na uymalı.
İRAN MESAJI: YAKINDAN TAKİPTEYİZ
- İran'daki gelişmeleri yakından takipteyiz. İran'da olan her şey bizi ilgilendiriyor. Önem verdiğimiz konu, bölgesel istikrar ve güvenlik istiyoruz. İran için diplomatik çabamız devam edecek. Sorunlar diyalogla çözülmeli, umarım ABD ve İran bu konuyu çözer.
- Ukrayna'daki barış Avrupa-Rusya barışı demek.
- Benim korkum, artık yığınsal göç durmuştur ama aşırı sağın yükselmesi için bu konudaki rüzgara ihtiyacı var. Artık dışarıdan göç almanın değil, içeride bulunanı göndermenin siyaset malzemesi yapılabileceği bir noktaya Avrupa evrilebilir.
