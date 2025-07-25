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Bakan Fidan'dan gündem olan poz! Askeri harekat mesajı mı?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün 7'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın üçüncü gününde Makine ve Kimya Endüstrisi standını gezdi. Bakan Fidan'ın burada verdiği mesajlar gündem oldu. İşte o görüntüler!

Bakan Fidan'dan gündem olan poz! Askeri harekat mesajı mı?
Doğukan Akbayır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın üçüncü gününde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) standını ziyaret etti. yerli ve milli silahları inceleyen Bakan Fidan'ın ziyaretine ilişkin görüntülerini izleyenler "Silah konusunda uzman gibi... Belki de bir yerlere mesaj verdi" demekten kendini alamadı.

Bakan Fidan dan gündem olan poz! Askeri harekat mesajı mı? 1

BAKAN FİDAN MKE'DE!

Bakan Fidan'ın ziyareti sonrası Makine ve Kimya Endüstrisi'nden yapılan açıklamada "Standımızı ziyaret eden Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı ağırlamaktan onur duyduk. Sergilediğimiz mühimmat ve silahları yakından inceleyen Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Bakan Fidan dan gündem olan poz! Askeri harekat mesajı mı? 2

"MÜDAHALE EDERİZ"

Bakan Fidan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı son açıklamada "Şiddet kullanarak, bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, bunu kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz" diyerek harekat mesajı vermişti.

Bakan Fidan dan gündem olan poz! Askeri harekat mesajı mı? 3

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Hakan Fidan
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